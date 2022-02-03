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Кадыров намерен встретиться с Мишустиным по поручению Путина

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 16:39
Политика
Кадыров намерен встретиться с Мишустиным по поручению Путина
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 3 февраля. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров собирается провести встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Помимо этого, планируется его встреча с вице-премьерами и министрами. Соответствующее заявление он сделал на видео, которое опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Instagram.

«Сейчас по его поручениям прибыл в правительство. Сейчас, если получится, зайду к председателю правительства, потом к заместителям, министрам. Так дальше будем стараться решать острые вопросы», — подчеркнул Кадыров.

Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила, что президент Российской Федерации провел в Москве рабочую встречу с Кадыровым. Политик отчитался перед Путиным о социально-экономической ситуации в регионе.

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