Сирийский ресторан в Бенгази приготовил на вертеле 600 кг мяса для шаурмы

Бенгази, 3 февраля. Повар открытого в 2004 году и считающегося самым большим в ливийском городе сирийского ресторана обжарил на вертикальном вертеле 600 килограммов мяса. Рекламная кампания привлекла посетителей, которым продавали шаурму по минимальным ценам.

Владелец заведения отметил, что выдерживающий более полутоны шампур сделали самостоятельно. По его словам, публичное мероприятие всего лишь репетиция того, что представят в будущем.

«Мне не терпелось показать масштабы наших способностей в этом ремесле, а идея давно пришла, потому что мы часто проводим подобные шоу. Честно говоря, это все часть большой программы, в основном для того, чтобы продемонстрировать наши возможности как ресторана, а также показать уровень, за который нас ценят», — разъяснил он.

Примечательно, что у заведения действительно собрались десятки клиентов, которые выстроились в очередь и смотрели на обжарку мяса, пока повара готовили шаурму.

«Хороший жест. Мы надеемся, что все рестораны зарекомендуют себя так же и предоставят больше возможностей для людей, делая еду доступной для всех», — высказался один из посетителей.

Ранее жители Бенгази публиковали фотографии затопленного проливными дождями города. Власти призывали автовладельцев соблюдать повышенную безопасность на дорогах, а коммунальные службы — усиленно откачать воду с проезжей части.