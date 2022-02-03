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Британская киноакадемия назвала номинантов премии BAFTA-2022

Общество
Британская киноакадемия назвала номинантов премии BAFTA-2022
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency

Лондон, 3 февраля. Кинопремия BAFTA определилась с номинантами в главных категориях. Церемония состоится 13 марта, ведущей выступит голливудская актриса Ребел Уилсон.

Категория «Лучший фильм» включила в себя пять номинантов: «Власть пса», «Лакричная пицца», «Не смотрите наверх», «Белфаст» и «Дюна». Примечательно, что авторы двух последних картин в списке Кеннет Брана и Дени Вильнев не попали в режиссерскую номинацию. За победу в этой категории поборются Пол Томас Андерсон, Одри Диван, Жюли Дюкорно, Джейн Кэмпион, Рюсукэ Хамагути и Алим Кхан.

Британской киноакадемии также предстоит назвать победителей в актерских номинациях. Леди Гага, Алана Хаим, Тесса Томпсон и другие актрисы будут претендовать на статуэтку в категории «Лучшая актриса». В список не попали Кристен Стюарт и Джессика Честейн. Среди актеров за награду поборются Бенедикт Камбербэтч, Уилл Смит, Леонардо ДиКаприо, Махершала Али и другие актеры.

Ранее в России состоялась кинопремия «Золотой орел». Филипп Янковский одержал победу в актерской номинации и получил поздравления в стихах от супруги Оксаны Фандеры.

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