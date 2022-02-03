Россия закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в ответ на действия ФРГ

Москва, 3 февраля. В Москве закрывается корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Об этом сообщает МИД РФ.

Как сообщили в ведомстве, это станет первым этапом ответных мер на закрытие российского телеканала RT DE в Германии. Кроме того, всем сотрудникам российского бюро Deutsche Welle аннулируют аккредитации, а спутниковое и иное вещание телеканала в РФ прекратится. Вместе с тем Deutsche Welle признают иноагентом, добавили в МИД России.

Также внешнеполитическое ведомство анонсировало составление черного списка представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора. Всем им запретят въезд в Россию. При этом список лиц публиковать не будут.

Ранее Комиссия по регистрации и надзору немецкого медиарегулятора MABB приняла решение о прекращении трансляции телеканала RT DE в Германии. Уточняется, что инициатива ведомства связана с якобы отсутствием у телеканала необходимого разрешения для вещания.