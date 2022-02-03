Международные резервы РФ сократились до 634,1 млрд долларов

Москва, 3 февраля. Объем международных резервов Российской Федерации с 21 по 28 января сократился на 0,9%, до 634,1 млрд долларов. Такая информация содержится в материалах Центробанка РФ.

По информации регулятора, за неделю международные резервы страны снизились на 5,5 млрд долларов. ЦБ объясняет такую динамику отрицательной переоценкой активов, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Под международными резервами подразумеваются иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и ЦБ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте. По итогам 2021 года золотовалютные резервы России увеличились на 5,9% и к началу января составляли 630,6 млрд долларов.

Центробанк ранее отметил снижение инфляционных ожиданий россиян. При этом, как указал регулятор, показатель все еще остается высоким.