Более 60% россиян планируют следить за ходом Олимпиады в Пекине

Москва, 3 февраля. Следить за ходом Зимней Олимпиады в Пекине планируют 66% жителей России. На это указывают результаты опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно полученным данным, наиболее популярными среди россиян видами спорта стали биатлон, хоккей и лыжные гонки. Специалисты ВЦИОМ отметили, что всего за ходом Олимпиады будут следить 66% россиян, 17% планируют смотреть трансляции на регулярной основе.

Церемония открытия 24-й Зимней Олимпиады пройдет в Пекине 4 февраля. Отмечается, что игры в 2022 году могут стать самыми дорогими в истории: на строительство олимпийской деревни было потрачено 3,2 миллиарда долларов, кроме того были построены автомагистрали, связывающие олимпийские кластеры.