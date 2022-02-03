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Le Potentiel Centrafricain: местные выборы поспособствуют развитию муниципалитетов ЦАР

Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: местные выборы поспособствуют развитию муниципалитетов ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 3 февраля. Предстоящие местные выборы улучшат управление муниципалитетами Центральноафриканской Республики, заявили аналитики издания Le Potentiel Centrafricain.

«Жители ЦАР выбрали демократическую форму управления государственными делами. Чтобы достичь этого, нужно заниматься организацией честного и открытого плебисцита, так как он помогает народу показать властям, чего он действительно хочет.

В случае Центральноафриканской Республики люди, которые управляют страной, должны отчитываться перед гражданами. Также им следует прикладывать максимальные усилия, чтобы заступить на очередной срок. Это побуждает представителей органов власти качественнее работать на благо государства», — написано в материале.

Более года назад в ЦАР состоялись выборы президента и депутатов Национального собрания. Подробнее о том, как прошли этапы плебисцита и кто обеспечивал безопасность населения по всей стране, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Le Potentiel Centrafricain: местные выборы поспособствуют развитию муниципалитетов ЦАР
Федеральное агентство новостей /

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африка цар
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