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Зимняя Олимпиада в Пекине может стать самой дорогой в истории

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 16:15
Олимпийские игры 2022
Зимняя Олимпиада в Пекине может стать самой дорогой в истории
olympics.com  /  Международный олимпийский комитет 2021 года

Пекин, 3 февраля. Китай потратил на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года огромную сумму, соревнования могут стать самыми дорогими в истории.

Церемония открытия 24-й зимней Олимпиады пройдет в Пекине 4 февраля. В преддверии старта ОИ-2022 журналисты РБК подсчитали, что траты китайских властей на проведение главного турнира четырехлетия оказались значительно больше, чем они планировали.

Так, строительство олимпийской деревни обошлось в 3,2 миллиарда долларов. Кроме того, внушительные суммы были потрачены на возведение автомагистралей, соединяющих олимпийские кластеры, а также железную дорогу между Пекином, Яньцинем и Чжанцзякоу. К данному моменту Китай потратил на проведение ОИ-2022 34,2 миллиарда долларов, что в десять раз больше, чем обещали организаторы во время заявочной компании.

Ранее стали известны имена знаменосцев сборной России на церемонии открытия ОИ-2022. Ими стали хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

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китай спорт олимпиада траты ои-2022
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