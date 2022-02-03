Зимняя Олимпиада в Пекине может стать самой дорогой в истории

Пекин, 3 февраля. Китай потратил на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года огромную сумму, соревнования могут стать самыми дорогими в истории.

Церемония открытия 24-й зимней Олимпиады пройдет в Пекине 4 февраля. В преддверии старта ОИ-2022 журналисты РБК подсчитали, что траты китайских властей на проведение главного турнира четырехлетия оказались значительно больше, чем они планировали.

Так, строительство олимпийской деревни обошлось в 3,2 миллиарда долларов. Кроме того, внушительные суммы были потрачены на возведение автомагистралей, соединяющих олимпийские кластеры, а также железную дорогу между Пекином, Яньцинем и Чжанцзякоу. К данному моменту Китай потратил на проведение ОИ-2022 34,2 миллиарда долларов, что в десять раз больше, чем обещали организаторы во время заявочной компании.

Ранее стали известны имена знаменосцев сборной России на церемонии открытия ОИ-2022. Ими стали хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.