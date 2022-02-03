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Регину Дубовицкую удивил запрет дуэту «Кролики» выступать на Украине

Общество
Регину Дубовицкую удивил запрет дуэту «Кролики» выступать на Украине
wikipedia.org  /  Schekinov Alexey Victorovich

Москва, 3 февраля. Телеведущая Регина Дубовицкая высказалась об ограничениях для комедийного дуэта «Кролики», которые уже несколько лет не могут давать концерты на Украине. Запрет вызвал недоумение у артистки.

Юмористы Владимир Моисеенко и Владимир Данилец столкнулись с трудностями работы на Украине. По мнению юмористов, поводом для срывов концертов послужило видео концерта 2014 года на «Новогоднем параде звезд»: тогда аплодирующих артистов при монтаже включили в кадр на фоне песни о санкциях против страны, которую исполнили Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов.

Телеведущая Регина Дубовицкая призналась, что ее удивил запрет на выступление дуэта. Она отметила в комментарии Teleprogramma.pro, что проблемы артистов связаны с недоразумением.

«У ребят на Украине очень много поклонников на самом деле. Они же там первые юмористы. Они и остаются до сих пор ведущими шоуменами в этой стране. Если такое произошло, значит, кто-то путает политику с творчеством», — убеждена артистка.

Артисты рассказали о проблемах с выступлениями в интервью ведущему Борису Корчевникову. Моисеенко и Данилец отметили, что после публикации видео концерта на них обрушилась травля, а выступления пришлось отменять, несмотря на то, что все билеты были заранее распроданы.

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украина дубовицкая дуэт кролики
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