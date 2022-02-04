Диана Пожарская отмечает день рождения на карантине

Российская актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Чемпион мира», Диана Пожарская призналась, что отмечает дома свой 30-летний юбилей. Это случилось по причине болезни знаменитости, пишет Teleprogramma.pro. Все дело в том, что Пожарская сегодня не может посетить любимые кафе и рестораны или даже отправиться на романтическое свидание с супругом в честь дня своего рождения. Все дело в том, что она вынуждена сидеть на карантине и даже не может пригласить гостей.

Девушка мечтает только о хорошем самочувствии. Сегодня артистка попросила поклонников пожелать ей здоровья, ведь сегодня это самое актуальное для нее пожелание.

«Не знаю, говорить или нет, но мы на карантине. Поэтому как-то вот так вот в этом году проводится день рождения. Все в целом хорошо. Просто пожелайте мне здоровья и все! И мне будет приятно!» — сообщила изданию артистка.

Стоит отметить, что Диана замужем за актером Иваном Янковским. Они познакомились на съемочной площадке и сразу же влюбились друг в друга. Долгое время артистам удавалось скрывать свои отношения от фанатов, они даже смогли тайно расписаться.

Иван, к слову, трогательнее всех поздравил актрису. Он посвятил ей целое послание на своей странице в Instagram. Публикацию он сопроводил торжественной речью.

«30… и все только начинается! Люблю, спасибо», — обратился к любимой супруге артист.

Pr Scr instagram.com / @ivanfilippovich

Подписчики актера не заставили себя долго ждать и выразили свое восхищение.

«Красивая она у вас», «С юбилеем всеми нами любимую Диану!!!», «Сердечко прихватило от красоты», — написали они.

Ранее пара поделилась романтичным фото с Мальдивских островов.