Его позиция — наглость: политолог Джаралла о последнем заявлении Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова «отличился». 2 февраля в интервью польской газете Rzeczpospolita этот киевский министр сделал заявление, фактически ставящее жирный крест на минских договоренностях.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это написано в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет», — заключил дипломат, беседуя с корреспондентом Анджеем Белецким.

Стоит заметить, что подобная «антиминская» риторика в последние дни заметно активизировалась, и этот факт не может не наводить на определенные мысли. Например, крымский политолог Владимир Джаралла, с которым ФАН связался по телефону, в отношении словесных кульбитов Кулебы был однозначен:

«Прежде всего, позиция его очень наглая, в значительной степени выходящая за рамки традиционных межгосударственных отношений и, несомненно, свидетельствующая о нежелании украинского руководства соблюдать заключенные в Минске договоренности… При этом Украина продолжает играть роль марионетки, которой, когда придет время, скажут, что делать, а пока просят посидеть в сторонке».

Впрочем, по мнению Владимира Джараллы, особых поводов для беспокойства нет, и причиной этому служит факт: достигнутые в белорусской столице соглашения к настоящему моменту и так не работают.

«Давайте быть реалистами. Минские соглашения мертвы. С момента их заключения и до настоящего времени Украина не сделала ни одного шага для того, чтобы их реализовать. Равно как и страны Запада не предприняли ничего такого, что способствовало бы их выполнению. Что же касается всех последних выступлений украинских политиков, то их можно отнести исключительно к категории истерики. Потому что, по большому счету, решения о дальнейшей судьбе страны принимаются без их участия», — заключил эксперт.

Стоит заметить, что закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой еще в 2014 году, но к сегодняшнему дню в силу так и не вступил, хотя украинский парламент периодически продлевает срок его действия. Между тем, по данным Telegram-канала «Донбасс решает», ВСУ стянули к границам ЛНР и ДНР порядка 150 тысяч солдат, что составляет примерно половину личного состава украинской армии.