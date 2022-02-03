Синоптик Вильфанд описал процедуру присвоения имен циклонам и антициклонам

Москва, 3 февраля. Процесс присвоения наименований циклонам и антициклонам описал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Процедура проходит на факультете метеорологии Свободного университета Берлина.

Присвоение имен для циклонов и антициклонов является платной услугой. Средства, вырученные в результате, идут на содержание метеостанции, отметил Вильфанд в пресс-центре МИЦ «Известия».

«В Германии есть Свободный университет Берлина. Это очень хорошее заведение, там много знаменитых факультетов, в том числе факультет метеорологии. У них есть метеостанция, которую трудно поддерживать, государство не поддерживает. И вот они придумали именовать барические образования, и если кто-то захочет, то платит деньги. За циклон надо заплатить 240 евро, за антициклон — 360 евро», — рассказал синоптик.

Он добавил, что цена на антициклоны выше, так как они существуют дольше циклонов, которые часто сливаются в один за короткое время. В четные годы циклонам дают женские имена, а антициклоны получают мужские. В нечетные годы работает обратная система.

Вильфанд также анонсировал обновление климатических норм в России в 2022 году. По словам синоптика, метеорологи вносят изменения каждые 30 лет.