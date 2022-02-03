Байден: американские военные нейтрализовали главаря ИГ в Сирии

Вашингтон, 3 февраля. Вооруженные силы США нейтрализовали главаря Исламского государства1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), заявил американский президент Джо Байден.

По его словам, террорист Абу Ибрагим Аль-Кураши был ликвидирован во время ночного рейда американских военных на территории Сирии.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уже сообщал, что силы специальных операций ВС США провели крупномасштабную операцию на северо-западе республики. По данным Al Jazeera, в результате нападения погибли по меньшей мере 12 человек, включая трех женщин и семь детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.