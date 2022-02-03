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«Звезда комитета 6 января» полковник Виндман подал в суд на Трампа-младшего и адвоката Джулиани

Весь мир
«Звезда комитета 6 января» полковник Виндман подал в суд на Трампа-младшего и адвоката Джулиани
twitter.com/AVindman  /  Официальная страница экс-подполковника армии США Александра Виндмана

Вашингтон, 3 февраля. Подполковник армии США в отставке Александр Виндман подал в суд на Дональда Трампа-младшего и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, обвинив их в угрозах и запугивании с целью отмены дачи показаний. Экс-военный считается главным свидетелем в деле об импичменте экс-президента Дональда Трампа.

Виндман в иске утверждает, что Трамп-младший и Джулиани вместе с другими сотрудниками Белого дома провели компанию по «запугиванию и возмездию» через правые СМИ и социальные сети и навредили его карьере в области нацеленной безопасности. В отместку за показания против экс-президента они выдвинули ложные утверждения о том, что он «шпионил в пользу Украины и поставили под сомнение его лояльность США», говорится в иске.

Виндман, бывший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США и специалист по Украине, свидетельствовал во время слушаний по импичменту в Палате представителей. Он, в частности, заявил, что звонок Трампа президенту Украины в июле 2019 года был «неуместным». В этом телефонном разговоре бывший глава США якобы оказал давление на лидера Незалежной, чтобы тот провел расследование в отношении тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Палата представителей в декабре 2021 года проголосовала за импичмент Трампа, обвинив его в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Для отрешения от должности было бы достаточно положительного решения по любой из двух статей обвинения. Однако в итоге Сенат оправдал президента.

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сша трамп-младший руди джулиани
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