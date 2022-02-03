ГАЗ планирует вернуть на рынок седан «Волга»

Нижний Новгород, 3 февраля. Легендарный советский седан собираются вернуть на российский рынок. Об этом пишет автомобильный портал NaAvtoTrasse.

Многие россияне уже долгие годы ждут возвращения автомобилей ГАЗ «Волга». Интернет давно полнится слухами о возможном «втором пришествии» седана, однако неоднократно подобная информация оказывалась неподтвержденной, а российский рынок продолжал оставаться без новых «Волг».

Теперь же компания «ГАЗ» подтвердила, что осуществляет работы по подготовке нового автомобиля данной серии. Ожидается, что автомобилестроительная компания будет собирать седан на архитектуре люксового Aurus Senat.

Автоэксперты говорят, что ГАЗ «Волга» версии 2022-2023 будет намного компактнее и бюджетнее, чем премиальный прототип. Известно, что новая платформа, которая станет основой для машины, создавалась с нуля сотрудниками ведущего отечественного научного и инжинирингового центра транспортной индустрии «НАМИ».

Предполагается, что новые «Волги» попадут в один ряд с такими моделями, как BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class. Машины горьковского автозавода должны обеспечить аналогичный им характер езды. Издание пишет, что обновленный седан получит двигатель на 2,7 литра, который ставится также на «Газели». Агрегат дает 107 л.с. мощности. Специалисты считают, что такие «Волги» будут работать с МКПП на пять или шесть ступеней.

Более дорогая комплектация седана может оснащаться мотором на 4,4 литра объемом, который изначально устанавливается на Aurus Senat. В данной комбинации двигатель, скорее всего, будет работать в паре с АКПП на девять передач и полным приводом.