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Политолог Кедми назвал март месяцем решительного ответа России и КНР на выпады США

Политика
Политолог Кедми назвал март месяцем решительного ответа России и КНР на выпады США
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 февраля. Ответы по гарантиям безопасности США и НАТО не удовлетворили Россию, поскольку ее ключевые требования остались проигнорированными. Москва отреагирует на реакцию Запада в более решительной форме, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Ответы западных стран по гарантиям безопасности опубликовало испанское издание El Pais. Политолог, в свою очередь, рассказал, когда США ожидает полный разгром со стороны РФ и КНР. По его мнению, Вашингтону осталось недолго ждать ответа в свой адрес.

«До конца марта все станет ясно, куда и как будут разруливать ситуацию в Москве на фоне того, как англичане советуются с немцами, американцами, выступая единым фронтом. Не в такой форме, на более высоком уровне развития, вероятно, и будет опубликовано совместное заявление руководителя Китая и президента России», — заявил Кедми в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Окончательное решение РФ и КНР по вопросам безопасности станет известно после окончания Олимпийских игр, так как они перестанут быть фактором международной политики. В свою очередь Китай больше не станет терпеть выпады Запада и всячески поддержит требования Российской Федерации, но в какой форме — пока умалчивается, заключил политолог.

Ранее Кедми предрек США тяжелые времена из-за ультиматума России. Он отметил, что уже на сегодняшний день у американцев не хватает сил даже для того, чтобы сохранить свое влияние на другие страны мира.

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