Илон Маск озвучил стоимость переселения людей на Марс

Москва, 3 февраля. Колонизация Марса сейчас невозможна из-за ее дороговизны. Она может обойтись в 1 триллион долларов, заявил глава SpaceX Илон Маск в подкасте Лекса Фридмана, размещенном на YouTube.

Американский бизнесмен отметил, что разового полета на Марс недостаточно. На «красную планету» потребуется также доставить средства коммуникации, медицинское оборудование и другие необходимые атрибуты для проживания.

Вместе с тем Маск намерен высадить первых людей на Марс уже в ближайшие пять-десять лет. В настоящий момент SpaceX занимается поиском способов дешевой отправки грузов и людей на соседнюю планету.

Планетологи из венгерской обсерватории Конколи обнаружили места на севере Марса, где может образовываться соленая вода. Ученые выяснили, что наиболее подходящие условия для появления жидкости на этой планете возникают летом и весной.