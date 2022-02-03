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Канцлер Австрии связал политику «Газпрома» с ростом топливных цен в Европе

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 16:05
Экономика
Канцлер Австрии связал политику «Газпрома» с ростом топливных цен в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Вена, 3 февраля. Стратегия России, в частности, «Газпрома», заключалась в том, чтобы заполнить газовые хранилища Европы «лишь условно», что привело к серьезному росту цен на голубое топливо, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

РФ на протяжении многих лет является надежным поставщиком природного газа и выполняет все свои обязательства по заключенным контрактам. В российском газовом холдинге неоднократно отмечали, что сырье экспортируется согласно заявкам европейских потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.

«Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия Российской Федерации и концерна «Газпром». Хранилища были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда», — считает Нехаммер.

В то же время США и Европа обсуждают с Азией возможность дополнительных поставок голубого топлива в случае эскалации на Украине. Переговоры также ведутся с Катаром и Азербайджаном.

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Газпром карл нехаммер канцлер австрии поставки газа в ес
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