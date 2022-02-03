Сделанный Ургантом для «Википедии» снимок Бурунова пропал из интернет-энциклопедии

Москва, 3 февраля. Интернет-энциклопедия «Википедия» удалила фотографию известного комедийного актера Сергея Бурунова из посвященной ему статьи, несмотря на то, что она была специально предназначена для ресурса.

Автором этого снимка выступил ведущий самого популярного в России вечернего шоу Иван Ургант. Он высмеял предыдущее фото Бурунова в интернет-энциклопедии, после чего предложил гостю «Вечернего Урганта» принять участие в фотосессии. Снимок продержался в статье про актера около получаса, после чего был заменен на прежнюю фотографию.

«Юридически Ургант и Первый канал должны разместить сообщение, что фотографии доступны под определенной лицензией. «Википедия» работает со свободными лицензиями, чтобы эти фото могли использоваться не только в интернет-энциклопедии, но и в любом проекте. Ведь по умолчанию все работы считаются собственностью фотографа и охраняются авторскими правами», — разъяснил «Газете.Ru» ситуацию удаливший фото редактор «Википедии» Алексей Лазарев.

Собеседник издания также отметил, что просто сказать в эфире передачи, что фото сделано специально для «Википедии», недостаточно, поскольку такие заявления не имеют какого-либо юридического веса.

Студия «Вечернего Урганта» на Первом канале 3 февраля стала местом, где прозвучала по-настоящему радостная новость для поклонников актеров Марии Луговой и Сергея Лавыгина: звездная пара сообщила, что ждет пополнения.