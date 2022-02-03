Уходим в облака: как Герой России Роман Филипов дал свой последний бой

Четыре года назад, 3 февраля 2018-го, в Сирии погиб Герой России, майор Роман Филипов. После того, как боевики подбили штурмовик Су-25СМ недалеко от города Саракиб в провинции Идлиб, летчик вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. Не желая сдаваться в плен, Филипов пожертвовал собственной жизнью, уничтожив при этом нескольких боевиков. Его последними словами стала знаменитая теперь на весь мир фраза «Это вам за пацанов!».

О том, как проходил последний бой майора Филипова и как подвиг героя сохранился в народной памяти, рассказывает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Последний полет «Грача»

3 февраля 2018 года российские штурмовики Су-25СМ совершали плановый облет зоны деэскалации «Идлиб». В задачи пилотов входил осмотр района боевых действий и контроль режима прекращения огня, вступившего в силу за сутки до полета. На тот момент ситуация на земле оставалась крайне выгодной для правительственных войск Сирии и их союзников: после двух месяцев боев армейским подразделениям при поддержке Воздушно-космических сил РФ удалось зачистить от боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещена в РФ) и других незаконных вооруженных формирований значительную часть территории на юго-востоке Идлибской зоны.

С помощью российской авиации спецназ «Силы Тигра» штурмовал позиции боевиков в Абу-Дали, был освобожден ключевой узел обороны террористических группировок в Синджаре, а бандформирования выбиты с территории бывшей авиабазы Абу-эд-Духур, где в 2015 году силы «Джебхат ан-Нусры» жестоко казнили сирийских военных. Благодаря операции в Идлибе правительственным войскам удалось срезать выступающий «карман» боевиков и снять часть угрозы с провинций Хама и Алеппо. 2 февраля командование Сирийской Арабской Армии (САА) объявило о завершении операции и введении режима прекращения огня, который боевики, естественно, соблюдать не стали.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

С целью осмотра местности на предмет нарушений режима тишины командование российской группировки войск в САР направило пару штурмовиков Су-25. Им предстояло оценить обстановку в районе города Саракиб — следующего ключевого узла обороны террористов. Однако в ходе полета ведущий в паре штурмовик был неожиданно сбит. До сих пор существуют различные оценки того, из какого оружия был поражен российский «Грач»: по оценке экспертов, Су-25 сбили выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса — предположительно, системы «Стингер»; сами боевики впоследствии заявляли, что ударили по самолету из зенитной установки ЗУ-23-2.

Находившийся за штурвалом «сушки» уроженец Воронежа, гвардии майор Роман Филипов, попытался удержать судно в воздухе. Поняв, что дотянуть до своих он не сможет, Филипов приказал второму номеру в паре штурмовиков «уходить в облака», доложил об атаке на базу, после чего катапультировался и приземлился на территорию, контролируемую боевиками.

На последнем дыхании

Приземлившись в районе небольшой оливковой рощи, майор Филипов попал в окружение. Отстреливаясь от нападавших из пистолета Стечкина, летчик был тяжело ранен и залег за крупным валуном, который стал его последним укрытием. Второй номер из звена штурмовиков некоторое время поддерживал Филипова огнем с воздуха, уничтожил два автомобиля джихадистов на подходах к роще и покинул зону из-за недостатка топлива.

Понимая, что не сможет долго вести огонь, и не желая сдаваться в плен к окружившим его боевикам, Филипов подпустил нападавших поближе, а затем взорвал гранату. Последними словами майора стало выражение, которое осталось в памяти народа: «Это вам за пацанов!». Оно стало известно благодаря видеозаписи боя, опубликованной силами «Джебхат ан-Нусры» и боевиками «Джейш ан-Наср».

3 февраля 2018 г., при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике, Героически погиб Роман Филипов.

Вечная и Светлая Память Герою! pic.twitter.com/ybxOFjw31r — Александр Рыжков (@ryzhkov154) February 3, 2022

Уже через два часа после боя, в котором погиб майор Филипов, боевики получили по заслугам. В ответ на атаку корабли ВМФ России нанесли массированный удар крылатыми ракетами как по точке пуска из ПЗРК неподалеку от Саракиба, так и по деревне Хан ас-Субуль, рядом с которой проходил последний бой российского летчика. Высокоточным ударом в данном квадрате было уничтожено три десятка террористов.

Впоследствии на территории района прошла спецоперация по зачистке, организованная силами спецназа САР при поддержке ВКС России. В их задачи входила эвакуация тела Романа Филипова и деталей сбитого самолета, а также ликвидация радикальных исламистов, ответственных за атаку на Су-25. Однако начатые военными поиски тела погибшего летчика ни к чему не привели, так как его заранее забрали с собой выжившие боевики. В итоге российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) совместно с ВС Турции принял меры по возвращению тела убитого пилота.

Память

Благодаря каналам связи с боевиками туркам в процессе сложных переговоров удалось добиться выдачи тела Романа Филипова. Сначала его доставили в Анкару, а затем перевезли на авиабазу Хмеймим, и лишь после этого гроб с погибшим летчиком прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский. Прощание с офицером проходило на его родине в Воронеже. На церемонию собралось около 30 тысяч человек, в том числе семья офицера — жена и четырехлетняя дочь, а также делегация Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ №55 от 6 февраля 2018 года майору Роману Филипову присвоено звание Героя России посмертно. Сирийским войскам и союзным силам потребовалось еще два года, чтобы вернуть территорию, на которой погиб летчик, под контроль правительственных сил Сирии. После освобождения Саракиба в память о подвиге гражданина России 15 мая 2020 года был установлен небольшой мемориал — на том самом месте, где дал свой последний бой Роман Филипов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Подвиг Филипова отозвался в народной памяти и навсегда возвел гвардии майора в пантеон русских героев. Образ мужественного летчика наносят на стены художники, его подвигу посвящают песни и видеоролики. Имя Романа Филипова известно не только в России, но и за рубежом: иностранцы отмечают невиданную силу духа и героизм, который проявил простой русский парень из Воронежа.

Но самое главное — пилота помнят и в Сирийской Арабской Республике, в стране, за мирное небо которой сражался и погиб русский летчик. Когда в мае 2018 года в Сирии проводилась акция «Бессмертный полк», жители САР вышли на улицы с фотографиями сирийских и российских военных, убитых в ходе войны. И среди лиц павших героев особо выделялся образ летчика, принявшего последний бой на сирийской земле.

1 Организация запрещена на территории РФ.