Писатель Маргарита Грачева объяснила, почему не хочет пришить донорскую руку вместо отрубленной

Писатель, блогер, фотомодель Маргарита Грачева, ставшая жертвой садиста, отрубившего ей кисти рук, продолжает знакомить читателей ФАН с особенностями жизни в нашей стране людей с инвалидностью. Напомним, Маргарита пострадала от действий бывшего мужа, который таким изуверским способом пытался отомстить ей за развод. В настоящее время преступник отбывает длительный срок в колонии.

Одну руку Маргариты врачам удалось спасти, хотя функциональность конечности ограничена, вместо второй — протез. Страшные испытания не сломили женщину, она счастлива в семейной жизни, недавно в третий раз стала мамой, написала книгу, ведет блог, востребована как фотомодель. Очередная колонка Маргариты посвящена теме донорства — ведь человеку можно пересадить не только донорскую почку или сердце, но и утраченную конечность — руку или ногу.

Фото предоставлено Маргаритой Грачевой /

Почему бы не пришить себе руку? Колонка Маргариты Грачевой

Почему ты не пришьешь себе донорскую руку? Такой вопрос мне часто задают в социальных сетях. Конечно, я много думала об этом и спрашивала мнение своего врача-хирурга. Постараюсь ответить на этот вопрос не как медик, а как простой человек, столкнувшийся с ампутацией.

С одной стороны, современные высокотехнологичные протезы — дорогие, часто ломаются и тяжелы для постоянной носки. С другой стороны, пересадки рук не всегда бывают успешными. Это зависит и от мастерства хирурга, и от возможностей клиники, и от настроя пациента, и от различных медицинских тонкостей. Так чего же больше — плюсов или минусов?

Сразу скажу, в России подобные операции, насколько я знаю, не делают. Если пофантазировать, что донорская рука была где-то «найдена» и операцию удалось сделать за границей, — это было бы очень дорогостоящим лечением.

Но главное препятствие даже не в этом. Врачи пока не знают, как избежать конфликта «хозяин против трансплантанта». Если вам пришивают чужую донорскую руку, ваш организм, скорее всего, воспримет ее как инородное тело и постарается отторгнуть. Не исключена ситуация, когда пришитую руку придется вновь ампутировать. Но даже если все будет не так критично, мне придется в дальнейшем на протяжении всей жизни принимать препараты, подавляющие мою иммунную систему, чтобы она не «атаковала» чужую руку. И это довольно серьезный отрицательный момент. Дело в том, что, если иммунная система подавлена, человек более подвержен и инфекциям, и онкологическим заболеваниям, к тому же сокращается длительность его жизни.

Фото предоставлено Маргаритой Грачевой /

Как ни странно это звучит, пришить новую руку сложнее, чем пересадить печень или сердце. При пересадке целого органа для хирурга важно восстановить его кровоснабжение. Клетки органа, по сути, однотипны. Это упрощает задачу. А если пришивается донорская кисть, врачам приходится работать с набором разных по своему составу тканей. Это кости, сухожилия, мышцы, нервы, кожа. Их нужно соединить с тканями нового хозяина, при этом важно сохранить проводимость нервного импульса, чтобы «новая» рука слушалась.

Пересаживая сердце, хирург спасает жизнь человека, что оправдывает риски и опасности, связанные с пожизненным подавлением иммунитета. В случае же пересадки руки речь идет не о спасении жизни, а об улучшении ее качества. При этом препаратов для подавления иммунитета придется принимать больше, чем при пересадке изолированного органа, а это больший вред здоровью. С пересаженной рукой я должна быть готова не только к пожизненному приему препаратов и к длительным курсам физиотерапии, но и ежедневным упражнениям, постоянному контакту с медработниками и мониторингу своего состояния.

Знаю, был случай, когда человек после пересадки руки пропускал прием иммуносупрессивных (подавляющих иммунитет) препаратов, особо не выполнял физических упражнений для разработки кисти. Через некоторое время донорскую конечность пришлось ампутировать.

Однако наука идет вперед. Возможно, в ближайшем будущем врачи смогут печатать органы на 3D-принтере, беря за основу клетки самого человека, нуждающегося в пересадке, и конфликта «хозяин против трансплантата» просто не возникнет. Также препараты иммунного подавления уже пробуют применять местно, нанося их на кожу руки. Если этот метод приживется, проблема борьбы с отторжением донорского органа будет решаться с меньшими последствиями для организма.

В общем, пока в этом вопросе для меня точно лидируют протезы. А на будущее я ничего не загадываю — буду смотреть по обстоятельствам.