ФАН выяснил, с чего начался конфликт Александры Захаровой и Марка Варшавера

Конфликт между руководителем Ленкома Марка Захарова и бывшей примой театра Александрой Захаровой превратился в настоящую войну с привлечением Следственного комитета (СК) России. Вначале Александра вместе с журналистом Андреем Карауловым обвинили Варшавера в присвоении денег, офшорных счетах и так далее. Теперь после проверки сотрудниками СК уже Марк Анатольевич готовится к ответному шагу. ФАН выяснил, из-за чего разгорелся скандал.

При Марке Захаровом его дочь, признанная прима театра, и заместитель Марк Варшавер сосуществовали вполне мирно, не касались друг друга. Когда Марк Анатольевич умер, на его место претендовали сразу несколько человек. Среди них и Александра.

Ленком Марка Захарова учрежден Департаментом культуры города Москвы, поэтому и руководитель театра назначается, а не выбирается на собрании трудового коллектива. Поскольку Варшавер на протяжении более 40 лет был правой рукой Захарова, даже вел сам финансовые дела, то выбор для Департамента был несложным — Марк Борисович.

«Уже тогда между ними как кошка пробежала, — рассказал источник в театре. — Потом Варшавер, преследуя цель задействовать всю труппу в спектаклях, начал вводить вторые составы на все спектакли, включая и те, где Александра играет главные роли. Ей это не понравилось, она привыкла быть единственной. Дальше — хуже: ей перестали предлагать роли юных прелестниц, а сам Варшавер в достаточно жесткой форме высказался, что девушке в почти 60 лет не надо играть 22-летнюю».

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

По данным источника, последней каплей стала «Поминальная молитва», которую решил восстановить Варшавер. Как узнал ФАН от источника, вначале Александра не возражала против восстановления спектакля. И ждала, что ей предложат роль как минимум ту, которую она играла на стыке восьмидесятых и девяностых —или старших сестерили. Та же несравненная— играла Цейтл в 40 лет. Но предложили ей роль— жены. Роль большая и интересная, женская — главная. Сейчас ее блестяще исполняют две «сватьи» —(дублируют друг друга). Александра даже начала репетировать, но потом пришла к Варшаверу и сказала, что отказывается.

После чего Марк Борисович где-то проговорился, что все только рады ее уходу из спектакля — играла она бездарно Голду. Захарова этого простить не смогла: мало того, что не дают играть девочек, так еще ставят под сомнение ее талант. И пошла в наступление.

Напомним, ранее ФАН сообщил, что в беседе с журналистами Варшавер назвал Захарову жуткой, а все ее слова вымыслом.