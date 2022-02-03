Милонов потребовал проверить блокбастер «King's Man: Начало» на искажение истории России

Москва, 3 февраля. Следственный комитет может провести проверку фильма «King's Man: Начало». Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился с соответствующим заявлением к главе СК Александру Бастрыкину.

Новый блокбастер режиссера Мэттью Вона вышел в российский прокат 13 января. Депутат Виталий Милонов обратил внимание на британскую картину. Он написал заявление на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и призвал его проверить фильм на искажение исторических фактов, сообщает РИА Новости.

«Прошу вас поручить принять необходимые меры реагирования», — отметил депутат.

События картины частично разворачиваются в России и затрагивают события вокруг революции. По мнению Милонова, в фильме содержатся реабилитация нацизма и унижение достоинства русского народа.

Несмотря на критику со стороны Милонова, российские зрители оценили блокбастер Мэттью Вона. «King's Man: Начало» дважды выбился в лидеры проката на территории страны.