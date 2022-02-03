Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 17:19
17:18
Олимпийские игры 2022
Владимир Путин пожелал удачи российским олимпийцам на Играх в Пекине
17:17
Весь мир
Гонка за пост президента Бразилии становится более напряженной
17:15
Экономика
Объемы строящегося жилья в России достигли 96,4 млн «квадратов»
17:15
Украина
Нардепа от партии «Слуга народа» объявили в розыск на Украине
17:15
Общество
Профессор Крис Чиу рассказал о скором появлении симптомов при заражении COVID-19
17:14
Весь мир
Иракское ополчение взяло на себя ответственность за атаку на ОАЭ
17:14
Общество
Россиян предупредили о сохранении тренда на рост автомобильных цен в 2022 году
17:13
Экономика
Путин заявил о готовности Росатома помочь Аргентине в развитии ее энергетики
17:12
Политика
Политолог Манукян о закрытии Deutsche Welle в России: «Пора уже нам бить первыми»
17:12
Происшествия
Хулиган пытался украсть автобусную остановку под Тверью
Все новости

Милонов потребовал проверить блокбастер «King's Man: Начало» на искажение истории России

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 16:02
Общество
Милонов потребовал проверить блокбастер «King's Man: Начало» на искажение истории России
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 3 февраля. Следственный комитет может провести проверку фильма «King's Man: Начало». Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился с соответствующим заявлением к главе СК Александру Бастрыкину.

Новый блокбастер режиссера Мэттью Вона вышел в российский прокат 13 января. Депутат Виталий Милонов обратил внимание на британскую картину. Он написал заявление на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и призвал его проверить фильм на искажение исторических фактов, сообщает РИА Новости.

«Прошу вас поручить принять необходимые меры реагирования», — отметил депутат.

События картины частично разворачиваются в России и затрагивают события вокруг революции. По мнению Милонова, в фильме содержатся реабилитация нацизма и унижение достоинства русского народа.

Несмотря на критику со стороны Милонова, российские зрители оценили блокбастер Мэттью Вона. «King's Man: Начало» дважды выбился в лидеры проката на территории страны.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Милонов потребовал проверить блокбастер «King's Man: Начало» на искажение истории России
милонов следственный комитет king's man
Комментировать