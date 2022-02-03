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Подстраховка с Востока: в связке с Китаем геополитические цели России стали более достижимы
Политика
Подстраховка с Востока: в связке с Китаем геополитические цели России стали более достижимы
Федеральное агентство новостей  / 

Связь России и Китая крепнет не только из-за экономической выгоды, но и на фоне противостояния этим странам США. Об этом в беседе с ФАН сказала доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Ольга Дегтярева.

По словам политолога, исходя из нынешних геополитических реалий, Россию будут рассматривать еще и в контексте противостояния США и Китая. И чем активнее Америка будет негласно вмешиваться в тот же конфликт, связанный с Тайванем, тем крепче будет блок Россия — Китай. При этом политолог не исключила, что после Олимпиады скорее всего, стоит ожидать обострения ситуации с Тайванем.

«Сейчас Россия находится в таком периоде, когда очень удачно сложились позиции — наши геополитические цели сейчас достижимы. В контексте отношений США и Китая Россия всегда будет присутствовать. Россия здесь — полновесный игрок, от которого многое зависит на континенте. На сегодняшний день Россия и Китай являются союзниками, и оба лидера об этом говорили не единожды. Причем этот факт признает даже Америка. Причем, чем громче звучит голос Китая и Индии, которая «просыпается», тем больше будут слабеть США», — сказала Дегтярева.

Подстраховка с Востока: в связке с Китаем геополитические цели России стали более достижимы
vk.com / Ольга Дегтярёва

Геополитическая и экономическая связь двух стран крепка. Как выразилась политолог, российское руководство очень хорошо подстраховало нашу страну с Востока. Ведь, даже если что-то случиться с «Северным потоком — 2», у нас есть еще под боком Китай. Поэтому с экономической точки зрения Россия здесь сильна. Эффективные отношения двух стран также играют позитивную роль в геополитике, отметила политолог.

Президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина равноправными. Поскольку страны учитывают интересы друг друга. По словам президента, такое сотрудничество является показателем свободы от идеологической конъюнктуры и пережитков прошлого.

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