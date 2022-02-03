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«Битва за Берлин»: политолог Рогов рассказал, что стоит за отправкой американских солдат в Германию 
Политика
«Битва за Берлин»: политолог Рогов рассказал, что стоит за отправкой американских солдат в Германию 
Федеральное агентство новостей  / 

Пентагон намерен отправить в Европу 2000 дополнительных военных. 1700 из них обоснуются в Польше и 300 солдат в Германии. Не минует такая участь и Румынию. На ее территорию тоже прибудут армейцы. В этой рокировке политолог Владимир Рогов увидел серьезную опасность для ФРГ и рассказал об этом в интервью ФАН.

«Возникает вопрос — почему военные отправляются в Германию, которая находится за тысячи километров от западной границы Украины? И это кажется сначала непонятным. Но после небольшого анализа становится понятно, что США хотят жестче взять под контроль Германию, которая в последнее время начала отбиваться от рук и пытается вести самостоятельную политику и требовать от украинских властей выполнение минских договоренностей», — отметил политолог.

«Битва за Берлин»: политолог Рогов рассказал, что стоит за отправкой американских солдат в Германию 
Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН уверен, что конечная цель США — расстроить российско-германские отношения.

«Главная цель США — это взять под контроль Германию. Потому что это не битва за Киев, а это битва за Берлин, по сути, сегодня происходит. И путем провокаций или изображения боевых действий на постукраинском пространстве США хотят прервать какие-либо связи Германии с Россией, начиная от поставок газа и заканчивая политическими взаимоотношениями. Но Россия не поддается на провокации, и мы видим, как США спустили с цепи прибалтийские государства или тех же украинских политиков и дипломатов, которые просто хамят в отношении высшего руководства Германии», — заявил Рогов.

Ранее Америка подтвердила, что вскоре отправит дополнительные силы ВС США в Румынию, Польшу и Германию. Развертывание войск будет иметь временный характер, подчеркнули в американском минобороны.

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Все новости / Политика / «Битва за Берлин»: политолог Рогов рассказал, что стоит за отправкой американских солдат в Германию 
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