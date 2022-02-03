Политолог Кедми предрек крах НАТО после ультиматума России для США

Москва, 3 февраля. Власти США прекрасно понимают, что у них есть лишь два выхода после ультиматума России по гарантиям безопасности. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, из ответа США и НАТО для Москвы следует, что Вашингтон не хочет доводить ситуацию до прекращения диалога с Россией, за которым последует явно военно-технический ответ. Именно поэтому США намерены продолжать переговоры и искать для этого любые возможности, говорит Кедми.

Политолог предупредил об угрозе краха НАТО после ультиматума России. Это один из двух выходов, которые ждут Альянс. Вторым выходом из ситуации может стать сокрушительный военный ответ России, на что США идти точно не хотят.

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«Вашингтон не теряет надежд, что Москва отделается бусами. Перед США встал вопрос торга, где нужно уступить России, что можно предложить, чтобы за дело не взялся Шойгу (глава Минобороны РФ. — Прим. ФАН)», — говорит Кедми.

В целом обратный отсчет уже запущен, поэтому как бы США ни отказывались верить в неминуемость, но она все равно наступит, заключил израильский эксперт.

Ранее сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия все еще ждет адекватного ответа Соединенных Штатов по вопросу о нерасширении НАТО на восток. По словам политика, привычная тактика Вашингтона по забалтыванию и затягиванию больше работать не будет.