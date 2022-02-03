Экс-советник лидера Мали о санкциях ЭКОВАС: не имеют юридической основы

Бамако, 3 февраля. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки против Мали не имеют никакой юридической основы, считает экс-советник президента Модибо Мао Макалу. Об этом он заявил в интервью для издания Malijet.

«Ограничительные меры противоречат духу экономической интеграции и не имеют подтверждения в законодательных базах. Это политическая, дипломатическая, финансовая и торговая блокада. Это тотальная война. Сейчас нашим лидерам необходимо мобилизовать все доступные силы, чтобы добиться национального единства и придумать стратегию для выхода из сложившегося кризиса», — считает Макалу.

Спикер отметил, что санкции ЭКОВАС в первую очередь являются инструментом политического давления на временное правительство Мали. По мнению экс-советника, Экономическое сообщество не имело права применять ограничительные меры, так как они угрожают безопасности всего региона.

Введение резолюций ЭКОВАС произошло на фоне распространения сообщений о прибытии в африканскую республику группы из четырех российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Иностранные элиты опасаются, что отечественные инструкторы за несколько месяцев решат проблемы Бамако, с которыми сотрудники миссии ООН и военнослужащие французской операции «Бархан» не смогли справиться за восемь лет.