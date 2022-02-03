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Визит Путина в Китай «повлияет» на уровень жизни в Европе

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 15:56
Политика
Визит Путина в Китай «повлияет» на уровень жизни в Европе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин едет в Китай не только на открытие зимней Олимпиады в Пекине, но и на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отказ Евросоюза заключать с Москвой договор о поставках голубого топлива сильно ударил по энергетической политике европейцев. Уточняется, что Российская Федерация понесла не такие колоссальные потери, так как у государства остается незаполненный азиатский рынок, пишет «Слово и Дело».

В связи с этим визит Путина в Пекин вызван не только открытием зимних Олимпийских игр, но и разговором с китайским коллегой. Уточняется, что положительный исход встречи станет для России новой возможностью заработка, а для Европы — обернется кошмаром. Так визит Путина в Пекин повлияет на уровень жизни европейских стран и приведет к его снижению.

Визит Путина в Китай «повлияет» на уровень жизни в Европе
olympics.com / Международный олимпийский комитет 2021 года

Ранее президент России заявил, что государство видит в Китае партнера для развития в сфере освоения космоса. Путин убежден, что подобные контакты поспособствуют реализации проекта Международной научной лунной станции. Своим мнением российский лидер поделился в статье для китайского издания «Синьхуа».

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