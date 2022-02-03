Сивков: ВСУ провоцируют напряженность маневрами с применением РСЗО «Ураган» вблизи Крыма

Москва, 3 февраля. Маневры подразделений ВСУ с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» у границ Крыма можно расценивать как демонстративное создание угрозы, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Недавно украинские военные провели маневры вблизи Крыма. Они отрабатывали развертывание на позициях и наведение систем на цели условного противника. По словам Сивкова, РСЗО «Ураган» являются смертоносным оружием, которое может нанести значительный урон. Он объяснил, зачем ВСУ проводят учения с его использованием вблизи полуострова, передают «Народные Новости».

«С правовой точки зрения, они могут проводить учения где угодно, с точки зрения информационной, военно-политической, военно-стратегической, это означает, что угроза для Крыма со стороны Украины существует, и она актуальна», — отметил Сивков.

Аналитик убежден, что ВСУ провоцируют напряженность маневрами с применением «Ураганов». Сивков считает, что российские войска должны внимательно следить за проводимыми армией Украины учениями в районе полуострова.

Ранее «Царьград» писал, что учебные стрельбы возле Крыма могут обернуться для ВСУ неприятными последствиями. Стоит отметить, что украинская армия столкнулась с острой нехваткой военнослужащих, но командование старается не афишировать это.