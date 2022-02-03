Робот-бармен борется с коронавирусом в преддверье зимних Олимпийских игр в Пекине

4 февраля в Китае пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022. Гости и представители прессы начали приезжать в Поднебесную заранее. Организаторы придумали необычный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции среди участников.

В зоне медиацентра вместо обычного бармена работает робот. Устройство напоминает собой большую белую руку, которая ловко смешивает напитки в шейкере и разливает их по бокалам. Журналисты с любопытством наблюдают за происходящим и снимают работу дрона на камеры мобильных телефонов.

На приготовление одного коктейля у робота уходит всего 90 секунд. Потом персонал украшает получившийся напиток долькой апельсина. Получить свой заказ можно будет после предъявления QR-кода.

После старта Олимпийских игр с гостями будут взаимодействовать роботы-официанты. Дроны также будут готовить еду. Организаторы заявили, что такие меры позволят свести к минимуму заражение коронавирусной инфекцией.