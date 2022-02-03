Джанни Инфантино отменил визит на ОИ-2022 из-за пандемии коронавируса

Цюрих, 3 февраля. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отменил свой визит на открытие пекинской Олимпиады 2022 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как уточнил руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, футбольный функционер не прибыл в Пекин.

«Он (Инфантино. — Прим. ФАН) сообщил, что из-за пандемии будет работать удаленно, из Камеруна, где он находится на Кубке африканских наций», — рассказал Бах журналистам.

Ранее президент МОК заявил, что хотел бы обсудить с Инфантино идею проведения мундиалей каждые два года.

Напомним, первые соревнования на зимних Олимпийских играх стартовали в Пекине в среду, 2 февраля.