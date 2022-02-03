Шесть хоккеистов сборной России заразились COVID-19 перед стартом ОИ-2022

Пекин, 3 февраля. Шесть хоккеистов российской сборной заразились коронавирусом по прилете на ОИ в Пекин.

Шесть игроков сборной России по хоккею, прилетевших в Пекин для участия в зимней Олимпиаде, получили положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Согласно представленным данным, коронавирусом заразились Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко. Имена других хоккеистов, у которых выявили COVID-19, не назывались. В Федерации хоккея России (ФХР) эту информацию пока не подтверждали.

Хоккейный турнир в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года стартует 9 февраля. В нем примут участие 12 национальных команд. Сборная России выступит в группе B.