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Шесть хоккеистов сборной России заразились COVID-19 перед стартом ОИ-2022

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 15:53
Олимпийские игры 2022
Шесть хоккеистов сборной России заразились COVID-19 перед стартом ОИ-2022
Global Look Press  /  © Meng Yongmin

Пекин, 3 февраля. Шесть хоккеистов российской сборной заразились коронавирусом по прилете на ОИ в Пекин.

Шесть игроков сборной России по хоккею, прилетевших в Пекин для участия в зимней Олимпиаде, получили положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Согласно представленным данным, коронавирусом заразились Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко. Имена других хоккеистов, у которых выявили COVID-19, не назывались. В Федерации хоккея России (ФХР) эту информацию пока не подтверждали.

Хоккейный турнир в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года стартует 9 февраля. В нем примут участие 12 национальных команд. Сборная России выступит в группе B.

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хоккей олимпиада сборная россии ои-2022 коронавирус
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