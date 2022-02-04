Битва за космос: зачем NASA хочет затопить Международную космическую станцию

В NASA заявили о том, что после 2030 года Американское национальное космическое агентство планирует затопить Международную космическую станцию (МКС) в «Точке Немо» (самой удаленной от суши точке Тихого океана) и перейти на использование «коммерческих платформ» для дальнейшего исследования космоса. О таком решении сообщает CNN со ссылкой на недавний доклад американского космического агентства.

Вообще, разговоры о том, что МКС уже давно пора «списывать» в силу того, что это уже очень старая станция, а начало ее эксплуатации приходится на 1998 год, начались еще несколько лет назад.

Одним из сроков, когда МКС прекратит свое существование назывался 2024-2025 год, однако летом прошлого года между главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и директором NASA Биллом Нельсоном прошли переговоры, по итогам которых было решено продлить срок пребывания станции на орбите до 2030 года. В официальном сообщении российской космической госкорпорации говорилось:

«В ходе беседы глава NASA позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы Союз-Аполлон в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года».

Здесь нужно понимать, что, несмотря на то, что формально МКС — это совместная инициатива 14 государств, «хедлайнерами» проекта все же выступают именно Россия и США. И, к слову, сотрудничество по линии МКС двух стран остается и сейчас максимально полным и широким, невзирая на всю сложность текущих «земных» взаимоотношений Москвы и Вашингтона.

Хотя, стоит отметить, и здесь с подачи Штатов все не безоблачно. Еще в 2014 году Конгресс США предписал минимизировать сотрудничество NASA с Роскосмосом. Это осложнило и без того достаточно напряженные отношения между двумя государствами.

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С американской стороны все чаше раздавались призывы выйти и из проекта Международной космической станции. Однако нужно пронимать, что на текущий момент МКС остается именно совместным и безальтернативным проектом, поэтому вполне понятна категоричность комментария Дмитрия Рогозина на последние заявления NASA о том, что станцию можно затопить после 2030 года.

Российский чиновник в своем аккаунте в Facebook подчеркнул:

«Речь может идти только о совместном решении, поскольку МКС — это единый инженерный организм».

Здесь, вполне естественно, возникает ряд интересных вопросов. Во-первых — что за коммерческие проекты имеет в виду NASA, говоря о «частных орбитальных платформах»? А во-вторых — что для нас, наверное, самое главное — как после МКС (а рано или поздно вывод станции из эксплуатации неизбежен) будет работать в космосе Россия?

Что касается американского частного космического сектора, то все, наверное, сразу же подумали про Илона Маска. Но внезапно «фаворитом» в этой гонке за околоземную орбиту является не он, а основатель Amazon Джеф Безос. Ему сейчас принадлежит компания космических разработок Blue Origin.

Еще осенью 2021 года на сайте этой корпорации появилось официальное сообщение о том, что станция под названием «Орбитальный риф» уже строится и будет использована для туристических и научных нужд. Запуск планируется «во второй половине 20-х годов».

SpaceX Маска, впрочем, тоже сыпет громкими анонсами. Эта компания в феврале прошлого года запланировала «помощь NASA в создании окололунной орбитальной станции». Изначально речь шла про 2024 год.

ФБА «Экономика сегодня» /

Правда, с тех пор каких-то подробностей и про «Орбитальный риф», и про строительство американской станции у Луны слышно не было. Но космические проекты такого масштаба — дело действительно долгое, да и спешка в них не рекомендуется. Однако важно понимать, что подобные заявления фактически инициировали новый этап «космической гонки» и конкуренции сверхдержав в околоземном пространстве.

Здесь вполне логичен вопрос о том, что есть в арсенале у России? Тем более, что в отельной части нашего общества тот же Роскосмос принято всячески ругать и вообще говорить о том, что «у нас ничего не летает».

На самом деле проект национальной околоземной станции у нас есть. В плане, разработанном РКК «Энергия», говорится, что РОСС (Российская орбитальная служебная станция) будет состоять из пяти модулей и весить примерно 60 тонн.

Но самое интересное, что это будет станция «открытого типа». О чем еще прошлой осенью в интервью говорил Дмитрий Рогозин. Если максимально упрощать, то это будет такой «космический конструктор» из взаимозаменяемых деталей. Когда один из модулей будет устаревать и изнашиваться, его будут спокойно менять на новый. Как подчеркнул глава Роскосмоса:

«Мы хотим сделать архитектуру открытую, когда один модуль, который выработал свой ресурс, может быть заменен на другой. По сути, эта станция может вечно находиться на орбите, постепенно и ритмично меняя отработавшие свое элементы».

Второй важный момент — это предполагаемая орбита, на которую планируется выводить РОСС. Как заявил еще весной прошлого года вице-премьер РФ Юрий Борисов:

«Нам нужно подниматься выше — на высокоширотную орбиту. Это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию, особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано еще и с освоением Северного морского пути».

Собственно, эти оригинальные технические решения уже на стадии проектирования говорят о том, что в России планируют создать станцию, которая при минимальных затратах работала бы максимально эффективно, комплексно и долго. И это значит, что проект рассматривается крайне серьезно и вполне может быть реализован, когда МКС окончательно выработает свой «полезный ресурс».

К слову, раз уж речь зашла о Луне, то сейчас в России готовится к старту спускаемая станция программы «Луна-25». Сроки пока обсуждаются, но, по последним данным, отечественный аппарат стартует к спутнику Земли летом этого года. И в случае успеха, дальнейшее освоение Луны Россией продолжится на качественно новом уровне — с использованием орбитальных спутников и спускаемых аппаратов.

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Вообще, Российская лунная программа рассчитана до 2040 года и предполагает массу всего интересного, вплоть до пилотируемых полетов и строительства базы на поверхности спутника.

Печально во всей этой истории другое: космос долгие годы оставался сферой полноценного международного сотрудничества. Не Россия или США по отдельности осваивали это пространство, а, как бы пафосно это ни прозвучало, человечество в целом.

Нынешние заявления NASA, сделанные в одностороннем порядке, довольно ясно показывают, что на смену «космическому интернационалу» вновь приходит этап национальных космических гонок. А это значит, что будет и конкуренция, и политические инсинуации, и все прочее «сугубо земное».

Однако нужно помнить, что не Россия пытается инициировать разрозненность государств в космосе, а совсем другая страна, которой хочется быть исключительной и «первой во всем». У России и здесь есть чем ответить, но сама необходимость отвечать, честно говоря, не радует.