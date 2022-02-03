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Аналитик Эпископос: Вашингтон проиграл битву с Россией даже на территории США

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 15:38
Политика
Аналитик Эпископос: Вашингтон проиграл битву с Россией даже на территории США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 февраля. Высшее руководство США в конфронтации с Россией проиграло, наверное, самую важную битву во всем этом противостоянии, причем на своей территории.

Речь идет о сражении за общественное мнение, настроения миллионов простых американцев, а также многих политиков первой величины, особенно представителей Республиканской партии. Поражение Белого дома в необычной войне с Россией, которую власть США в одностороннем порядке и объявила, можно увидеть невооруженным взглядом в каждом выступлении представителей администрации Джо Байдена или Госдепартамента. Их реакция на любую, даже самую конструктивную и аргументированную критику говорит сама за себя и больше похожа на капитуляцию.

Таким мнением с журналистом Владимиром Соловьевым поделился политический аналитик из США Марк Эпископос, комментируя воинственную истерию Вашингтона на фоне переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Эксперт, в частности, отметил, что развернутая против РФ информационная война давно обернулась против высшего руководства США. Такие чиновники, как Джен Псаки или Виктория Нуланд все больше дискредитируют власть в первую очередь в глазах американской общественности. Любое несогласие с «линией партии» функционеры президентской администрации принимают в штыки и сразу же объявляют неугодного агентом Кремля. Этот прием давно не действует и вызывает среди американцев только недоумение, а то и злость.

Аналитик Эпископос: Вашингтон проиграл битву с Россией даже на территории США
t.me/PatriotFrontUpdates / Официальный канал организации "Патриотический фронт"

В качестве примера стремительной деградации внешней политики и идеологии Эпископос привел историю сенатора от Миссури Джоша Хоули, который, как и многие его коллеги уже не раз официально интересовался у Госдепа, зачем втягивать США в военную авантюру в Европе с риском развязывания большой войны, тогда как Россия отнюдь не является врагом Соединенных Штатов и никогда им не была.

«Белый дом и подконтрольные СМИ пытается дискредитировать всех американских консерваторов, у которых возникают серьезные и более чем легитимные вопросы о внешней политике США в Восточной Европе. Вопросы, которые, как оказалось, мы — трезвомыслящие американцы не имеем право задавать. Тот же сенатор Джош Хоули из Миссури. Он сказал то же, что говорю и я, постоянно. Он поинтересовался, почему мы, в то же время как ведем противостояние с серьезным китайским конкурентом даем себя втянуть в потенциально деструктивный конфликт, если не в войну в Восточной Европе. Есть только один победитель в войне или истории с санкциями против России. Это Пекин. Когда говоришь такие вещи, представители Белого дома вроде госпожи Псаки встают на дыбы и кричат, что ты — агент Кремля. Белый дом проиграл битву с Россией за общественное мнение, проиграл битву идей на своей же территории. Причем своими же руками выковал это поражение. Поэтому все, что осталось — это как загнанное в угол животное кричать: «Заткнись российский агент, нам не нравится, что ты говоришь». Это очень опасный момент для всей страны», — описал непростую ситуацию Эпископос.

Ранее военный эксперт Яков Кедми назвал дату полного разгрома США в споре с Россией и Китаем.

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