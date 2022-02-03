Жители Великобритании назвали Lada Niva Legend внедорожником для апокалипсиса

Лондон, 3 февраля. Российский внедорожник Lada Niva Legend пользуется популярностью в Великобритании. Обозреватель канала The Late Brake Show попытался утопить автомобиль, но у него не получилось. В комментариях британцы восхитились возможностями машины.

Пользователи отмечают, что по техническим характеристикам «Легенда» напоминает внедорожники Suzuki, Toyota и Land Rover. Lada Niva Legend выпускается в России с 1967 года. В 2024 году АвтоВАЗ выпустит преемника на базе нового Renault Duster.

«Я купил "Ниву" в 2005 году в Греции и привез ее с собой в Великобританию. Это авто, на котором можно пережить апокалипсис. Для кого-то это не классика, но только не для меня. Спасибо за обзор этого компактного красавца!» — написал пользователь под ником StarfishintheRockPool.

Внедорожник давно известен своей надежностью и прочностью. В 2022 году два экипажа на классических «Нивах» добрались до финиша ралли-рейда «Дакар», что также восхитило британцев.

«Я владею "Нивой" 2012 года выпуска. Она просто идеальна, прочна и проста, как и положено автомобилю 4x4. Мой любимый внедорожник сразу после Defender 90», — пишет юзер Pike's Vault.

Внедорожник Lada Niva Legend ранее представили на автосалоне в Японии. Автомобиль претерпел некоторые изменения. В частности, для японского рынка ему сменили название на Vlada 4x4.