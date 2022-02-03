Нападающий «Вашингтона» Кузнецов объяснил невезением поражение от «Эдмонтона»

Вашингтон, 3 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о результате матча против «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

По словам 29-летнего форварда, в концовке встречи соперникам немного повезло, поскольку у них было больше сил.

«В концовке нам немного не повезло, а они были чуть более свежими. Вчера у нас был сложный матч, хотя это не может быть оправданием. Но в то же время мне понравилось, как мы отреагировали на неудачное начало», — цитирует Кузнецова пресс-служба лиги.

По итогам встречи нападающий столичного клуба был признан третьей звездой матча. В активе хоккеиста одна заброшенная шайба. Первой звездой стал Райан Ньюджент-Хопкинс — два гола и один ассист. Второй звездой стал Леон Драйзайтль, который отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат, и пропустил матч регулярного чемпионата с «Эдмонтоном». Кроме того, обладатель Кубка Стэнли 2018 года не сможет принять участие в Матче звезд НХЛ.