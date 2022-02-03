Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 15:51
15:49
Общество
Собянин назвал справедливым признание Москвы лучшим городом для комфортной жизни
15:49
Общество
Десятки летучих мышей на асфальте обнаружили жители Батайска в Ростовской области
15:45
Общество
Спасатели в Астраханской области вытащили подростка из ледяной западни
15:44
Экономика
Центробанк планирует обновить механизм возврата украденных мошенниками денег
15:42
Олимпийские игры 2022
Шипачев и Фаткулина станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия ОИ-2022
15:42
Общество
Эндокринолог Подольхова назвала персики, яблоки и киви полезными при сахарном диабете
15:39
Политика
«Псаки заявляет…»​​​​​​​ Альгис Микульскис об очередном выступлении «рупора» политики США
15:39
Шоу-бизнес
Хайди Клум удивила поклонников своим видом во время съемок в телешоу
15:38
Политика
Аналитик Эпископос: Вашингтон проиграл битву с Россией даже на территории США
15:37
Общество
Жители Великобритании назвали Lada Niva Legend внедорожником для апокалипсиса
Все новости

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова пожаловалась на необычные последствия COVID-19

Шоу-бизнес
Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова пожаловалась на необычные последствия COVID-19
instagram.com  /  @syabitova_roza

, 3 февраля. Известная российская телесваха Роза Сябитова переболела коронавирусной инфекцией. После выздоровления в ее организме произошли изменения, объяснить которые оказалась не в состоянии даже Елена Малышева.

Ведущая передачи «Давай поженимся!» на Первом канале уточнила, что болезнь протекала у нее безсимптомно. По выздоровлении она начала активно следить за антителами, для чего регулярно сдавала ПЦР-тесты и консультировалась с Малышевой.

«После участия в шоу «Звезды в Африке» я приехала в Москву, сдала тест на антитела и увидела, что они у меня упали. Позвонила Елене Малышевой. «Лена, может, мне сделать еще одну прививку, чтобы они увеличились?» — спросила у нее. Решили немного подождать. Спустя время вновь сдала кровь на антитела. И выяснилось, что они у меня стали больше, чем были», — рассказала телеведущая в комментарии «Собеседнику».

Как подобное могло произойти — так и осталось для телеведущей загадкой. Однако Сябитова подобным изменениям в своем организме только рада. По словам телесвахи, она узнала, что организм способен самостоятельно вырабатывать антитела.

Однофамилец ведущей передачи «Жить здорово», у которой консультировалась Сябитова, Николай Малышев ранее предупредил россиян об опасностях, связанных с подобным стремлением к «естественной иммунизации».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова пожаловалась на необычные последствия COVID-19
малышева сябитова коронавирус
Комментировать