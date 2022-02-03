Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова пожаловалась на необычные последствия COVID-19

, 3 февраля. Известная российская телесваха Роза Сябитова переболела коронавирусной инфекцией. После выздоровления в ее организме произошли изменения, объяснить которые оказалась не в состоянии даже Елена Малышева.

Ведущая передачи «Давай поженимся!» на Первом канале уточнила, что болезнь протекала у нее безсимптомно. По выздоровлении она начала активно следить за антителами, для чего регулярно сдавала ПЦР-тесты и консультировалась с Малышевой.

«После участия в шоу «Звезды в Африке» я приехала в Москву, сдала тест на антитела и увидела, что они у меня упали. Позвонила Елене Малышевой. «Лена, может, мне сделать еще одну прививку, чтобы они увеличились?» — спросила у нее. Решили немного подождать. Спустя время вновь сдала кровь на антитела. И выяснилось, что они у меня стали больше, чем были», — рассказала телеведущая в комментарии «Собеседнику».

Как подобное могло произойти — так и осталось для телеведущей загадкой. Однако Сябитова подобным изменениям в своем организме только рада. По словам телесвахи, она узнала, что организм способен самостоятельно вырабатывать антитела.

Однофамилец ведущей передачи «Жить здорово», у которой консультировалась Сябитова, Николай Малышев ранее предупредил россиян об опасностях, связанных с подобным стремлением к «естественной иммунизации».