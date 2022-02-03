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Пользователи Google и YouTube пожаловались на сбои

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 15:38
Технологии
Пользователи Google и YouTube пожаловались на сбои
pixabay.com

Москва, 3 февраля. Жители России сообщили о сбоях в работе сервисов Google и YouTube. Пользователи оставили свои жалобы на портале Downdetector.

Ошибки в работе двух сервисов начались около 14:40 по московскому времени. Отмечается, что 79% жалоб пользователей YouTube связаны с работой сайта. Еще 13% сообщили, что приложение сервиса не работает. Также 8% жалоб связано с видеотрансляциями.

Пользователи Сети также жалуются на то, что не могут открыть сайт поисковой системы Google. Большее число претензий поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России.

 

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