Пользователи Google и YouTube пожаловались на сбои

Москва, 3 февраля. Жители России сообщили о сбоях в работе сервисов Google и YouTube. Пользователи оставили свои жалобы на портале Downdetector.

Ошибки в работе двух сервисов начались около 14:40 по московскому времени. Отмечается, что 79% жалоб пользователей YouTube связаны с работой сайта. Еще 13% сообщили, что приложение сервиса не работает. Также 8% жалоб связано с видеотрансляциями.

Пользователи Сети также жалуются на то, что не могут открыть сайт поисковой системы Google. Большее число претензий поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России.