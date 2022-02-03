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Валуев указал на злость иностранцев после побед россиян на ОИ без флага и гимна

Олимпийские игры 2022
Валуев указал на злость иностранцев после побед россиян на ОИ без флага и гимна
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 февраля. Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о выступлении сборной России на пекинской Олимпиаде без национальных атрибутов. 

Как отметил парламентарий, иностранцы еще больше злятся, когда российские спортсмены побеждают на Играх, выступая без флага и гимна.

«Когда наши спортсмены, несмотря ни на что, в условиях всеобщего «уууу» болельщиков выигрывают — это вдвойне ценно. Теперь подумаем, смогли бы их атлеты в таких условиях выступать. Можно только рассуждать. А наши могут. Это всех злит еще больше, а наших еще больше радует, потому что иностранцы бессильны», — резюмировал Валуев в интервью NEWS.ru.

Напомним, из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят на пекинских ОИ-2022 без национальных флага и гимна. Запрет касается всех международных соревнований и действует до 16 декабря 2022 года.

Ранее руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков озвучил медальный план национальной команды на зимних Играх-2022. Как отметил глава организации, национальная команда может достичь результата в 30 медалей.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Валуев указал на злость иностранцев после побед россиян на ОИ без флага и гимна
Николай Валуев WADA олимпиада ои-2020
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