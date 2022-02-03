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Проливные дожди привели к обильным наводнениям в городах Ливии

Весь мир
Проливные дожди привели к обильным наводнениям в городах Ливии
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Сирт, 3 февраля. Бушующие в последние недели ливни привели к сильным наводнениям на улицах средиземноморских городов Ливии.

Так, пользователи социальных сетей распространяют фотографии и видеозаписи из Сирта, на которых изображены затопленные дома и кварталы. Канализационная инфраструктура страны не справляется с непривычными для местных широт природными явлениями. Транспортные средства и люди с трудом перемещаются по городу.

 

 

Проливные дожди, которые шли непрерывно в течение последних дней, вызвали также наводнение в городе Аль-Мардж на севере Ливии, где ливневые потоки затопили дома и улицы. Активисты местного Фонда солидарности организовали здесь помощь пострадавшим, раздавая матрасы, одеяла и другие предметы первой необходимости.

Со своей стороны, муниципальные власти Аль-Марджа заявили, что службы по борьбе с чрезвычайными ситуациями приступили к откачке дождевой воды из канализационных резервуаров и строительству сооружений для отвода осадков. По сообщению местной администрации, эти работы ведутся в условиях отсутствия необходимых технических возможностей.

 

 

Одновременно Национальный центр метеорологии Ливии объявил, что в ближайшее время дожди не прекратятся. Особенно это касается регионов, простирающихся от Бенгази до Дерны. По прогнозам синоптиков, местами ожидаются грозы и град, что приведет к значительному скоплению воды в естественных долинах и низинах.

Вместе с тем, представитель Генеральной компании по водоснабжению и санитарии Мухаммад Карим сообщил, что временное Правительство национального единства (ПНЕ), утратившее легитимность более месяца назад, не предоставляет коммунальщикам никакой поддержки на фоне чрезвычайных погодных условий. Он призвал главу ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибу срочно вмешаться для решения данного вопроса.

 

 

«Сотрудники компании страдают от задержки заработной платы, у них не активирована медицинская страховка. Уже более 180 дней мы продолжаем операции по очистке канализационных помещений, предназначенных для слива дождевых осадков», - добавил чиновник.

Погодные аномалии продолжаются в разных регионах Ливии уже на протяжении недель. Они пришли на смену затяжной засухе. Так, несколькими днями ранее в горных регионах наблюдался сильный снегопад, также не характерный для данной местности.

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