Ямальские ансамбли исполнили We Will Rock You в поддержку российской сборной на ОИ

Салехард, 3 февраля. Легендарную композицию музыкальной группы Queen We Will Rock You ямальские артисты исполнили на своем родном языке.

Губернаторские ансамбли «Сеетэй Ямал» и «Сыра’Сэв» вместе с артисткой из КДЦ Екатериной Салиндер исполнили на ненецком языке песню Will Rock You. Cover популярной композиции и видеоролик они записали специально в поддержку российской сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Переводом хита Queen занимался певец Нядмой Няруем. Съемки видеоклипа проходили на морозе и требовали от всех участников процесса стойкости и собранности, пишет издание «Ямал-Медиа».

Отметим, что сама композиция We Will Rock You вышла еще в 1977 году и с тех пор является неотъемлемой частью многих спортивных соревнований и почти всегда звучит во время Игр.