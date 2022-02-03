Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 15:51
15:49
Общество
Десятки летучих мышей на асфальте обнаружили жители Батайска в Ростовской области
15:45
Общество
Спасатели в Астраханской области вытащили подростка из ледяной западни
15:44
Экономика
Центробанк планирует обновить механизм возврата украденных мошенниками денег
15:42
Олимпийские игры 2022
Шипачев и Фаткулина станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия ОИ-2022
15:42
Общество
Эндокринолог Подольхова назвала персики, яблоки и киви полезными при сахарном диабете
15:39
Политика
«Псаки заявляет…»​​​​​​​ Альгис Микульскис об очередном выступлении «рупора» политики США
15:39
Шоу-бизнес
Хайди Клум удивила поклонников своим видом во время съемок в телешоу
15:38
Политика
Аналитик Эпископос: Вашингтон проиграл битву с Россией даже на территории США
15:37
Общество
Жители Великобритании назвали Lada Niva Legend внедорожником для апокалипсиса
15:33
Происшествия
Пропавшего при крушении рыбопромыслового судна в Баренцевом море нашли мертвым
Все новости

Ямальские ансамбли исполнили We Will Rock You в поддержку российской сборной на ОИ

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 15:18
Общество
Ямальские ансамбли исполнили We Will Rock You в поддержку российской сборной на ОИ
Prt Scr youtube.com  /  Новости Ямала

Салехард, 3 февраля. Легендарную композицию музыкальной группы Queen We Will Rock You ямальские артисты исполнили на своем родном языке.

Губернаторские ансамбли «Сеетэй Ямал» и «Сыра’Сэв» вместе с артисткой из КДЦ Екатериной Салиндер исполнили на ненецком языке песню Will Rock You. Cover популярной композиции и видеоролик они записали специально в поддержку российской сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Переводом хита Queen занимался певец Нядмой Няруем. Съемки видеоклипа проходили на морозе и требовали от всех участников процесса стойкости и собранности, пишет издание «Ямал-Медиа».

Отметим, что сама композиция We Will Rock You вышла еще в 1977 году и с тех пор является неотъемлемой частью многих спортивных соревнований и почти всегда звучит во время Игр.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ямальские ансамбли исполнили We Will Rock You в поддержку российской сборной на ОИ
queen сеетэй ямал сыра сэв
Комментировать