Узник номер один: как власти Судана закрыли путь к свободе для Омара аль-Башира

В Судане продолжают показательные издевательства над экс-президентом Омаром аль-Баширом. Несмотря на окончание срока заключения, бывший лидер страны остается под стражей в Хартуме и новые власти не спешат выпускать его на свободу. Здоровье экс-главы государства оставляет желать лучшего: помимо тяжелого состояния, в котором находится Аль-Башир последние два года, он недавно заразился коронавирусом.

О том, что происходит с делом Омара аль-Башира, и почему новые власти Судана закрыли ему путь на свободу, рассказывает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Пациент строгого режима

О заражении коронавирусом Омара аль-Башира, свергнутого в результате военного переворота в Судане в апреле 2019 года, стало известно две недели назад. Как сообщил адвокат экс-лидера страны Аватыф аль-Джаали, недуг поразил и нескольких его соратников, отправившихся в отставку вместе с президентом. Речь идет о бывшем вице-президенте Судана Али Усмане Мухаммаде Таха, помощнике экс-президента Нафае Али Нафае и бывшем спикере суданского парламента Аль-Фатехе Эззе Эль-Дине. Также вирус диагностировали у главы отделения партии «Национальный конгресс» в штате Хартум Мухаммада Хатема Сулеймана.

Аль-Башир, которому месяц назад исполнилось 78 лет, управлял страной почти 30 лет. Однако в 2019 году в результате военного переворота его свергли и отправили в заключение, обвинив в измене, коррупции и других преступлениях. Впрочем, в тюрьму Аль-Башир не попал: 75-летнего экс-лидера Судана по состоянию здоровья поместили в коррекционный центр в Хартуме. Тем не менее он был фактически лишен свободы и пребывает в центре под стражей.

Срок бывшего главы государства должен был истечь в декабре 2021 года. Однако, как сообщается, даже сейчас, несмотря на тяжелые проблемы со здоровьем и физическое истощение, Аль-Башир остается в заключении.

Бесконечный суд

Ситуация вокруг фигуры Омара аль-Башира осложняется еще одним уголовным преследованием, которое нависло дамокловым мечом над головой экс-президента. Речь идет о возбуждении дела о военном перевороте 1989 года, в результате которого он (на тот момент — бригадный генерал ВВС Судана) пришел к власти. Тогда государство было фактически расколото кровопролитной гражданской войной, шедшей с 1983 года: военные расходы упали неподъемной ношей на суданскую экономику, а правительство Садыка аль-Махди было не в состоянии положить бедствиям конец. В результате столкновения армии и правительства Судана военные свергли кабмин Махди, а после передали властные полномочия Совету командования революцией национального спасения (СКРНС) в составе 15 офицеров во главе с Аль-Баширом.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Несмотря на то, что прошло уже более 30 лет с момента путча, руководство страны инициировало специальную комиссию по расследованию обстоятельств прихода Аль-Башира к власти, а генеральная прокуратура Судана постановила задержать всех военных, участвовавших в перевороте. В итоге судебное разбирательство по этому делу идет уже почти 2 года. Помимо Омара аль-Башира, органы безопасности Судана задержали еще 20 военных, которые, как считается, принимали непосредственное участие в свержении правительства Махди.

Впрочем, одним только судом внутри Судана дело Аль-Башира, к сожалению, не ограничивается: на экс-президента страны свалили все возможные обвинения за 30 лет его правления. В частности, еще в 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира. На протяжении 10 лет бывшему лидеру удавалось спокойно посещать другие страны Африки, несмотря на «преследование» со стороны Гааги. Более того, во время переворота 2019 года Переходный военный совет Судана гарантировал, что судьбу экс-президента решать собираются на родине, а выдача Международному уголовному суду не рассматривается. Тем не менее на протяжении прошлого года гражданские власти Судана активно обсуждали передачу экс-президента в Гаагу для показательного судилища, несмотря на требования суданских политиков и местных сил.

Таким образом, вокруг фигуры бывшего лидера страны сейчас продолжаются ожесточенные дебаты и споры, кто и где будет производить суд над экс-президентом. Все это не добавляет Омару аль-Баширу ни здоровья, ни тем более лет жизни: 1 января ему исполнилось 78 лет, и никакого участия в жизни Судана он принимать уже не планирует, особенно на фоне ухудшающегося здоровья. А поведение суданских властей, удерживающих старого генерала в заточении, вызывает серьезные вопросы с точки зрения морали и нравственности.

А судьи кто?

Справедливости ради, нужно подчеркнуть одну важную проблему, касающуюся дела Аль-Башира: судят бывшего президента Судана точно такие же путчисты, которые принимали деятельное участие в перевороте 1989 года. В частности, нынешний лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан — человек, возглавивший военный заговор против Аль-Башира в 2019 году.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

На момент путча 1989 года, покончившего с правительством Махди, молодой офицер ВС Судана Бурхан находился в Хартуме, знал о готовящемся мятеже, однако решил примкнуть к заговорщикам. После восхождения Аль-Башира карьера Бурхана пошла в гору: армейский офицер участвует в боях в Дарфуре, а затем отправляется на стажировку в Египет и Иорданию, после которой становится командующим сухопутных войск Судана. Возникает закономерный вопрос: сложилась бы карьера Бурхана так удачно, если бы тот не примкнул к перевороту 1989 года и не поддержал Аль-Башира, которого теперь удерживают в застенках?

Безусловно, для представленного региона феномен военного переворота, в ходе которого прежнего руководителя смещает высший офицерский состав, — дело вполне обыденное. В том же Судане Абдель Фаттах аль-Бурхан в октябре 2021 года объявил о чрезвычайном положении и роспуске правительства и Суверенного совета. Однако судьба Омара аль-Башира, оказавшегося в заточении в тяжелом состоянии, показывает, что и во время военных мятежей стоит сохранять человечность и здравый смысл.

Экс-президенту Судана, видимо, уже не суждено будет увидеть свободу. Новые власти страны выискивают поводы и обвинения, чтобы удержать Аль-Башира в заключении: если не за решеткой, то в реабилитационном центре, словно забыв о том, что старому генералу уже под 80 лет и он не собирается возвращаться в политику.

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