Победителям и призерам Олимпиады в Пекине подарят вязаные цветы

Пекин, 3 февраля. Олимпийский комитет России (ОКР) поделился необычным фактом о грядущих 24-х по счету зимних Играх в Пекине. Как выяснилось, организаторы состязаний несколько отошли от сложившейся традиции дарить участникам цветы.

Официальный аккаунт ОКР в социальной сети Instagram пополнился коротким видеороликом, кадры которого были сделаны на месте проведения зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Видеозапись демонстрирует букет вязаных цветов, заключенный в золотую рамку.

«Необычный факт: победителям и призерам Игр будут вручать вязаные цветы», — указывается в описании к публикации.

Prt Scr instagram.com / @Olympic_Russia

«Необычно! Да, живые завянут, а этот букет долго будет напоминать об Олимпиаде!»; «Крутая фишка! И храниться будут всю жизнь»; «На долгую память», — высказались пользователи в комментариях под постом.

Стоит отметить, что у российских олимпийцев есть хорошие шансы завладеть такими букетами. По крайней мере, на это указывает предсказание, сделанное пандой Диндин в Московском зоопарке.