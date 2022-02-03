Победителям и призерам Олимпиады в Пекине подарят вязаные цветы

Пекин, 3 февраля. Олимпийский комитет России (ОКР) поделился необычным фактом о грядущих 24-х по счету зимних Играх в Пекине. Как выяснилось, организаторы состязаний несколько отошли от сложившейся традиции дарить участникам цветы.
Официальный аккаунт ОКР в социальной сети Instagram пополнился коротким видеороликом, кадры которого были сделаны на месте проведения зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Видеозапись демонстрирует букет вязаных цветов, заключенный в золотую рамку.
«Необычный факт: победителям и призерам Игр будут вручать вязаные цветы», — указывается в описании к публикации.
«Необычно! Да, живые завянут, а этот букет долго будет напоминать об Олимпиаде!»;
«Крутая фишка! И храниться будут всю жизнь»;
«На долгую память», — высказались пользователи в комментариях под постом.
Стоит отметить, что у российских олимпийцев есть хорошие шансы завладеть такими букетами. По крайней мере, на это указывает предсказание, сделанное пандой Диндин в Московском зоопарке.