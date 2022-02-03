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Туристический сектор Марокко потерял почти 10 млрд долларов за два года пандемии

Весь мир
Туристический сектор Марокко потерял почти 10 млрд долларов за два года пандемии
wikipedia.org  /  Pline / CC BY-SA 3.0

Рабат, 3 февраля. Министр туризма и ремесел Марокко Фатим-Зара Аммор сообщила, что королевство за последние два года пандемии коронавируса потеряло более 9,6 млрд долларов доходов, поскольку лишилось иностранных путешественников.

По ее словам, сектор сильно пострадал от сократившегося на 79% в 2021 году числа туристов. При этом власти объявляли, что откроют воздушное пространство для международных рейсов лишь 7 февраля.

Марокко закрыло границы в конце ноября 2021 года, когда в нескольких странах Европы и Африки появился вариант COVID-19 под названием «Омикрон».

«Размер потерь от уровня турпотока за два года достиг 20 млн путешественников», — добавила министр.

Правительство, чтобы смягчить последствия, в январе поддержало туристический сектор 214 млн долларов, продолжила Фатим-Зара Аммор. Кроме того, власти одобрили меры, включая продление на первый квартал 2022 года выплаты ежемесячной компенсации в размере 214 долларов.

По информации ведомства, на долю национального туризма приходится от 7 до 10% ВВП. В секторе трудятся более 500 тысяч человек, поскольку путешественники являются основным источником иностранной валюты для королевства. Доход за 2017–2019 годы превысил 24 млрд долларов.

С другой стороны, денежные переводы от работающих за рубежом 5 млн марокканцев, наоборот, увеличились на 36,8% в 2021-м, превысив 9,9 млрд. Также на 20,5% выросли прямые иностранные инвестиции в королевство, преодолев 2 млрд долларов в минувшем году.

Ранее Национальное управление аэропортов (ONDA) назвало абсолютным приоритетом сохранение пассажиров и персонала, а также поддержку операций по открытию границ в «наилучших возможных условиях» через адаптацию инфраструктуры гавани к новым реалиям здравоохранения. Всех туристов проверят на коронавирусную инфекцию путем экспресс-теста.

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