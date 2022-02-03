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Ливия отправит в Китай 1 миллион баррелей нефти

Весь мир
Ливия отправит в Китай 1 миллион баррелей нефти
marinetraffic.com  /  Besiktas Shipyard

Тобрук, 3 февраля. Ливия снарядила крупную поставку нефти на китайский рынок.

Гигантский танкер пришвартовался в порту Тобрука, чтобы отправить миллион баррелей. Пекин является крупнейшим импортером ливийской нефти в Азии, на его долю приходится порядка 4% всех поставок.

В данном контексте источники в энергетических кругах сообщили, что ежедневная добыча на месторождениях Масалла и Ас-Сарир, расположенных к югу от города Бенгази, достигла 240 тысяч баррелей. Отгрузки и экспорт осуществляются в соответствии с предупредительными мерами по борьбе с эпидемией COVID-19.

На днях Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии сообщила на своей официальной странице об увеличении общего производства энергоносителей. Ремонт объектов на скважине Шарара позволил повысить ежедневную добычу до 1,25 млн баррелей.

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