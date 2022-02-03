Экономист Мильчакова назвала два варианта, когда доллар стоил бы 60 рублей

Справедливый курс рубля к доллару должен находиться примерно на уровнях в 60–64 рубля за доллар. Однако для того, чтобы рубль укреплялся, нужно принять соответствующие меры. Об этом ФАН рассказал заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль недооценен

Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist «индексу бигмака», стал самой недооцененной валютой в мире — его курс должен составлять около 23 рублей за доллар.

Федеральное агентство новостей /

Согласно исследованию, в США бигмак стоит 5,81 доллара (около 444 рублей), тогда как в России — 135 рублей, или 1,77 доллара. Поэтому справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар, а сейчас рубль недооценен на 70%.

Справедливый курс

Как отметила Наталья Мильчакова, рубль, конечно, недооценен, но вряд ли он когда-либо вернется на уровни 20-летней давности. Рост инфляции тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но в целом она согласна с тем, что рубль недооценен.

«Справедливый курс рубля к доллару должен находиться примерно на уровнях в 60–64 рублей за доллар. Однако для того, чтобы рубль укреплялся, нужно принять соответствующие меры. Например, это могли бы быть валютные интервенции ЦБ РФ, которые уже давно не проводятся, или отказ от бюджетного правила, согласно которому Минфин должен покупать не рубли, а иностранные валюты в ФНБ», — пояснила Наталья Мильчакова.

ФБА «Экономика сегодня» /

Но, считает экономист, первый вариант — не самый лучший, поскольку придется огромную часть золотовалютных резервов расходовать на стабилизацию рубля, да это и не очень надежно. Другой вариант — отказаться от бюджетного правила. Но, похоже, Россия к этому не готова.

«А жаль — ведь теоретически, если ФНБ будет накапливаться в рублях и рублевых активах. Например, в российских «голубых фишках» — акциях высоконадежных компаний. Правительство могло бы этим послать сильный сигнал рынку о доверии к рублю. Но вряд ли это будет возможно в ближайшее время. Заниженный курс рубля выгоден экспортерам. Значит, в обозримом будущем никто ничего не будет менять. На этой неделе ожидаем курс рубля в коридоре 76–77 рублей за доллар и 86–87 рублей за евро», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому в начале февраля доллар может колебаться в зависимости от усиления или ослабления геополитических и санкционных рисков. Экономист ожидает колебаний доллара в этот период в рамках от 78,5 до 80 рублей за доллар и от 88 до 89,5 рубля за евро.