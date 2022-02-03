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Revue Centrafricaine: миротворцы ООН передали оружие боевикам на глазах населения ЦАР

Весь мир
Revue Centrafricaine: миротворцы ООН передали оружие боевикам на глазах населения ЦАР
flickr.com  /  Eskinder Debebe

Банги, 3 февраля. Жители центральноафриканской деревни Бойо подтвердили, что миротворцы ООН снабжают боевиков оружием и припасами. Об этом сообщает Revue Centrafricaine.

«Мы получили новые подробности инцидента. Боевики конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) атаковали патруль национальной армии с помощью взрывчатки и гранат. Однако под натиском бойцов радикалы отступили и скрылись на базе «голубых касок».

Жители рассказали, что между сотрудниками МИНУСКА и бандитами давно заключены соглашения. Преступники спокойно передвигаются по Бойо и нападают на граждан. Миротворцы ООН ни разу не пытались им помешать», — написано в материале.

Revue Centrafricaine: миротворцы ООН передали оружие боевикам на глазах населения ЦАР
wikipedia.org / MONUSCO Photos / CC BY-SA 2.0

Корреспонденты опросили местное население и узнали, что «голубые каски» регулярно встречаются с боевиками. Иногда это происходит на территории их базы в Тагбаре. Жители деревни считают, что между сотрудниками миссии ООН и радикалами установились дружественные отношения.

«Я сама видела, как миротворцы передавали бандитам ящики. Думаю, в них были оружие или боеприпасы», — заявила женщина из Бойо.

Национальная армия отправила непальскому контингенту МИНУСКА официальный запрос с требованием прокомментировать инцидент. Однако «голубые каски» проигнорировали обращение правительственных сил.

Ранее аналитики Be-Afrika Sango сообщили, что ВС ЦАР остановили два грузовика миротворцев в районе города Карно на западе республики. Журналисты уверены, что перевозимые «голубыми касками» контейнеры с оружием предназначались боевикам.

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