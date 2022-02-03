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Шойгу и Хренин проинспектируют воинские части на полигоне Брестский в Белоруссии

Армия
Шойгу и Хренин проинспектируют воинские части на полигоне Брестский в Белоруссии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Минск, 3 февраля. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин прибыли на полигон Брестский, где проинспектируют части и подразделения ВС двух стран.

Отмечается, что речь идет о военнослужащих, которые задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства и предстоящих совместных учениях «Союзная решимость — 2022». По имеющейся информации, 3 февраля подразделения отрабатывают на полигоне Брестский нанесение огневого поражения условному противнику.

Подчеркивается, что для воспрепятствования прорыва «противника» в ходе учений планируется применить тактический воздушный десант. Российским и белорусским военнослужащим также предстоит отработать закрепление на новых рубежах и удержание базового района.

Ранее сообщалось, что части и подразделения ВВО в ходе проверки сил реагирования Союзного государства успешно преодолели до десяти тысяч километров. Шойгу отметил высокую слаженность и организованность действий военнослужащих.

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