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AliExpress увеличил ежедневное число заказов в РФ на 220%

Экономика
AliExpress увеличил ежедневное число заказов в РФ на 220%
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 3 февраля. Российское подразделение AliExpress отчиталось о результатах работы в стране за прошлый год.

Компания «AliExpress Россия» вышла на суммарный оборот в размере 306 млрд рублей, при этом оборот локального бизнеса преодолел отметку в 110 млрд рублей. Всего компания получила заказов на 309 млн рублей. Средний чек на отечественном AliExpress увеличился примерно на 20%.

«В 2021 году мы практически завершили полную локализацию бизнеса, построив полноценную отдельную российскую компанию с собственной технологической базой. У нас есть возможности и ресурсы для активных инвестиций — прежде всего в логистическую инфраструктуру», — заявил гендиректор структуры в России Дмитрий Сергеев.

Общий оборот организации за ушедший год возрос на 46%. Среднее каждодневное число заказов достигло 205 тыс. в день — плюс 220% за год. Количество уникальных клиентов площадки за 2021 год выросло до порядка 28,7 млн человек. Число покупателей локальных товаров увеличилось вдвое.

Наиболее востребованными на платформе товарами стали китайские смартфоны, USB-шнуры, защитные стекла для телефонов, подгузники, бумага формата А4, шнурки, а также таблетки для посудомоечных машин. Также в «AliExpress Россия» отметили, что осенью предыдущего года в стране в 1,3 раза вырос спрос на виниловые проигрыватели.

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россия бизнес aliexpress онлайн-торговля оборот
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