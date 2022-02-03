РФ не стоит недооценивать выстраиваемый Великобритании в Европе новый «тройственный союз»

России не стоит недооценивать стремление Великобритании выстроить в Европе новый «тройственный союз». Уже сейчас Москве следует предпринимать шаги по минимизации рисков для себя на этом направлении.

Добро пожаловать в «УПА»!

Украина, Великобритания и Польша создают новый формат политического сотрудничества в Европе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский 1 февраля во время открытия сессии Верховной рады.

Анонс создания нового европейского политического альянса сразу привлек к себе внимание экспертов. Пользователи интернета начали соревноваться в придумывании названий для союза Киева, Лондона и Варшавы. Кто-то не без нотки черного юмора стал использовать аббревиатуру «УПА»1 — по первым буквам стран, вошедших в альянс (Украина, Польша, Англия) и с явной отсылкой к недоброй памяти Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ). Другие, также не без иронии, объявили о возникновении нового «тройственного союза», намекая на реинкарнацию военно-политического блока Германии, Австро-Венгрии и Италии, чье появление в 1882 году поспособствовало впоследствии развязыванию Первой мировой войны.

Сатира сатирой, но на практике к появлению новой итерации «тройственного союза» следует относиться предельно серьезно. Особенно — России. Давайте разберемся, почему.

Сразу следует отметить, что за формированием альянса Великобритании, Польши и Украины (именно в таком порядке по политическому весу следует расставить членов союза) скрываются предельно прагматичные интересы Лондона, Варшавы и Киева. Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба всячески старается создать впечатление, что именно украинская сторона является главным инициатором создания нового союза. Однако по множеству признаков понятно, что тут Киев выдает желаемое за действительное. На практике главным «демиургом» и «локомотивом» связки Великобритания— Польша — Украина выступает Лондон.

Есть основания полагать, что, реализуя проект нового союза, Великобритания хочет закрепиться на международной арене как независимый игрок, которому надоело постоянно оставаться в тени США и НАТО. Пока США вынуждены переместить свой фокус внимания на «сдерживание» Китая, Великобритания торопится успеть «подобрать» за Штатами наиболее «лакомые куски» в Европе, формируя там собственную зону влияния и «подхватывая знамя» конфронтации с Россией.

Замечу, что такое поведение Лондона вполне соответствует устоявшемуся стратегическому курсу Соединенного Королевства, в рамках которого Великобритания уже давно выступает центром конфронтации с РФ, предоставляя защиту диссидентам из России, беглым олигархам и даже чеченским террористам. При этом брексит ликвидировал все экономические связи Лондона с Европой, что оставило Великобританию с нулевой повесткой будущего. Создание нового «тройственного союза» позволяет Соединенному Королевству эффектно вернуться на европейское политическое пространство, «вцепившись» в него сразу двумя «якорями» — польским и украинским.

Немалую роль в такой внешнеполитической инициативе Лондона сыграли внутриполитические причины. Последние два года премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сопровождают бесконечные скандалы, которые грозят ему потерей должности, а британским консерваторам — поражением на будущих выборах. Соответственно, для британского правительства сейчас важно переключить внимание англичан на резонансные, яркие темы, которые смогут затенить недавние провалы Джонсона. Впрочем, вернемся к политике внешней.

Global Look Press / I-Images/Keystone Press Agency

Важное звено британской политики

Начало «исхода» США из Европы породило в ней политический вакуум для американских миньонов — Польши, Прибалтики, ну и Украины, конечно. Такой же вакуум возник в отношениях с Турцией, поскольку администрация Байдена свела к минимуму контакты с Эрдоганом, одновременно оставив в действии свои санкции в отношении Анкары. Еще одним фактором, усиливающим неопределенность в Европе, стал очевидный кризис развития традиционных интеграционных европейских моделей НАТО и ЕС. В данных организациях последние пять лет фиксируется все более укореняющийся внутренний конфликт ведущих держав «старой» Европы с государствами Европы Восточной и Центральной. Одним из ключевых вопросов этого конфликта оказались отношения с РФ. Германия, Франция, Австрия, Италия выступили за нормализацию контактов с Россией, а Польша и прибалты — против. Словом, европейская система откровенно пошла вразнос. Чтобы предотвратить ее распад, Великобритания, вероятно, по согласованию с политическим ведомством и разведсообществом США начала заполнять своим влиянием вакуум в Европе.

Украина с середины 2020 года стала постепенно переориентироваться с вашингтонских кураторов на лондонских. Примерно тогда же стала формироваться ось Лондон — Анкара. Архитектором этой комбинации называют Ричарда Мура — шефа «МИ-6» (секретная разведывательная служба МИД Великобритании), бывшего британского посла в Турции и личного друга президента Эрдогана. В октябре 2020-го Мур встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Считается, что результатом этой коммуникации стали договоренности о содействии Анкары и Лондона Киеву в получении украинской стороной корветов, ракетных катеров, ПТРК и новых партий разведывательно-ударных беспилотников. Безусловно, такой пролог к будущей формализации союза Лондона и Киева выглядел как откровенно антироссийское действие. Кроме того, крепнущее британо-украинское сотрудничество было направлено не только против России, но и против текущей интеграционной модели Европы, а также ее главного бенефициара Германии, чье правительство планировало через энергетическое сотрудничество с Россией укрепить роль ФРГ как европейского лидера.

Вряд ли мы погрешим против истины, если предположим, что создаваемый Великобританией новый антироссийский (и антигерманский!) союз должен стать важным звеном текущей британской политики, а также инструментом конфронтации и дестабилизации ситуации в Европе, то есть товаром, который Лондон планирует «продавать» широкому кругу заинтересованных сторон, включающему в себя Москву, Берлин и даже Вашингтон.

Поддержка для Польши, костыль для Украины

Для того, чтобы новый альянс обрел большую устойчивость, кроме Великобритании и Украины, в него должна была войти третья сторона — Польша. Что же побудило Варшаву присоединиться к Лондону и Украине?

Польша сейчас конфликтует с ЕС по вопросам судебной реформы и украинского кризиса. На это накладываются острые социально-экономические проблемы, вызванные ковидом и замедлением экономического развития. ЕС же не спешит с оказанием Варшаве помощи, оказывая тем самым давление на польское правительство. В таких условиях конфронтация с Россией и присоединение к создаваемому Лондоном антироссийскому альянсу оказались единственной темой, позволяющей Варшаве хоть как-то усилить свою роль в Европе.

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Какого аспекта мы еще не коснулись? Ах да — Украина…

Напомню, что минувший год стал с идеологической точки зрения для Украины совершенно провальным. Именно в 2021-м США и Европа публично признали, что план интеграции Киева с Западом был изначально ложным и бесперспективным. Киеву дали понять, что его ни в ЕС, ни в НАТО не ждут. Более того, американцы и европейцы проинформировали украинскую сторону, что они не собираются отправлять свои войска на помощь Незалежной в случае гипотетического российско-украинского военного конфликта. Де-факто это подорвало миф Майдана о «курсе в Европу», ради которого и был совершен госпереворот в Киеве и начата гражданская война в Донбассе. И это еще не все!

Киев лишился монополии на владение темой о «вторжении России». Восемь лет украинский режим паразитировал на этом мифе, оправдывая «защитой Европы от агрессора» свои репрессии против оппозиции и зашкаливающий на Незалежной уровень социально-экономических проблем. Однако сейчас темой «вторжения России» завладел Вашингтон. Одновременно с этим Зеленский в значительной мере утратил политическую поддержку США и Европы. Для западного истеблишмента президент Украины стал «токсичной» фигурой. Киев фактически перестал существовать как политический субъект. Оказалось, что у постмайданной Украины на самом деле нет ни союзников, ни идеологии, ни своего места в современном мире.

В таких условиях Незалежной срочно понадобилась хоть какая-то политическая и идеологическая конструкция, на которую Киев мог бы опереться. И Великобритания предоставила Украине такой костыль, за который Зеленский уцепился, как за последнюю соломинку. Для Киева предложение Лондона «посотрудничать» против России и Германии (отношения с которой у Киева при Зеленском изрядно накалились) оказалось чуть ли не единственной возможностью выйти из политического тупика, а также хоть как-то укрепить свой провалившийся идеологический курс.

«Санитарный пояс» у российских границ

Пора делать выводы.

На современном этапе публичная часть создания нового «тройственного союза» смотрится как пиар-кампания Лондона. Вопреки декларациям участников альянса, этот союз не будет оборонительным. Просто по той причине, что воевать за Незалежную союзники Киева не собираются. Зато инициированный Великобританией новый политический союз имеет приличные шансы воплотиться в нечто вроде «санитарного пояса» из антироссийски настроенных государств, отрезающего Россию от ее потенциальных европейских партнеров. Причем, этот«пояс» может со временем значительно расшириться, включив в себя не только страны Прибалтики, но и при определенных обстоятельствах — Молдову и даже Турцию.

Создает ли появление такого «пояса», деятельность которого станет координироваться Лондоном и, очевидно, поддерживаться Вашингтоном, потенциальную опасность для РФ? Да, и весьма значительную. Поэтому России недооценивать стремление Великобритании выстроить в Европе новый «тройственный союз» никоим образом не стоит. Уже сейчас Москве следует предпринимать шаги по минимизации рисков для себя на этом направлении.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.